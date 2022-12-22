https://sputnikarabic.ae/20221222/رئيس-هيئة-قناة-السويس-المصرية-لن-نفرط-في-سيادة-مصر-على-القناة-أو-في-أصل-من-أصولها-1071485732.html

رئيس هيئة قناة السويس المصرية: لن نفرط في سيادة مصر على القناة أو في أصل من أصولها

رئيس هيئة قناة السويس المصرية: لن نفرط في سيادة مصر على القناة أو في أصل من أصولها

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر على قناة السويس أو في أي من أصولها. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T12:10+0000

2022-12-22T12:10+0000

2022-12-22T12:10+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قناة السويس

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060613663_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_27362f02bf2726bbd0dd42e874ff9a13.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية بموجب الدستور.وتابع ربيع:ونفت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

https://sputnikarabic.ae/20221220/مصر-تنفي-نيتها-بيع-قناة-السويس-من-خلال-باب-خلفي-1071405229.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قناة السويس, العالم العربي, أخبار العالم العربي