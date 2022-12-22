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https://sputnikarabic.ae/20221222/روسيا-تبيع-الحبوب-إلى-تركيا-مقابل-الروبل-لأول-مرة-1071474856.html
روسيا تبيع الحبوب إلى تركيا مقابل الروبل لأول مرة
روسيا تبيع الحبوب إلى تركيا مقابل الروبل لأول مرة
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن روسيا سلمت لأول مرة حبوبًا إلى تركيا مقابل الروبل في الخريف، وكانت التجربة الأولى ناجحة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T08:09+0000
2022-12-22T08:09+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت أبرامشينكو على الهواء على قناة "إن تي في"، مجيبة على سؤال عن المناطق التي تزودها روسيا بالحبوب وبأي عملة: "أجرينا تجربة هذا الخريف. تمت صفقة واحدة مع تركيا، وكانت التسوية بالروبل. لكنها حتى الآن تعتبر تجربة أكثر مما هي قاعدة".وتابعت نائبة رئيس الوزراء أن روسيا تزود حاليًا 150 دولة بالأغذية. وأشارت إلى أن "هذا عدد كبير نسبيًا من الدول، وهذه الدول هي الدول التي يتزايد فيها عدد السكان أكثر من غيرها والدول الصديقة لروسيا".وفقا لها، في عام 2022، صدرت روسيا 21 مليون طن من المواد الغذائية و 14.5 مليون طن من الأسمدة.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا تبيع الحبوب إلى تركيا مقابل الروبل لأول مرة

08:09 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن روسيا سلمت لأول مرة حبوبًا إلى تركيا مقابل الروبل في الخريف، وكانت التجربة الأولى ناجحة.
وقالت أبرامشينكو على الهواء على قناة "إن تي في"، مجيبة على سؤال عن المناطق التي تزودها روسيا بالحبوب وبأي عملة: "أجرينا تجربة هذا الخريف. تمت صفقة واحدة مع تركيا، وكانت التسوية بالروبل. لكنها حتى الآن تعتبر تجربة أكثر مما هي قاعدة".

وأضافت أن "بنكنا المركزي يعمل مع جميع الدول الصديقة لتطبيق آلية التسوية هذه بالعملات الوطنية. وهذا من حيث المبدأ ممكن. التجربة الأولى كانت ناجحة".

وتابعت نائبة رئيس الوزراء أن روسيا تزود حاليًا 150 دولة بالأغذية. وأشارت إلى أن "هذا عدد كبير نسبيًا من الدول، وهذه الدول هي الدول التي يتزايد فيها عدد السكان أكثر من غيرها والدول الصديقة لروسيا".
وفقا لها، في عام 2022، صدرت روسيا 21 مليون طن من المواد الغذائية و 14.5 مليون طن من الأسمدة.
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