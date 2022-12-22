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شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/شويغو-يتفقد-نقاط-الانتشار-على-الخطوط-الأمامية-للعملية-العسكرية-الخاصة-1071482434.html
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد عمل الأفراد والمعدات العسكرية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:02+0000
2022-12-22T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقام شويغو بفحص شروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقت للوحدات العسكرية".هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل سياسة القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنات الجديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية، قال بيسكوف: "نرى في الواقع أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع مسار التوسيع المتواصل لأنواع الأسلحة ورفع المستوى التقني للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها، وهذا لا يساهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس".
https://sputnikarabic.ae/20221222/بيسكوف-لم-نسمع-كلمات-من-بايدن-وزيلينسكي-حول-الاستعداد-للاستماع-إلى-مخاوفنا-1071479522.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة

11:02 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 22.12.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد عمل الأفراد والمعدات العسكرية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقام شويغو بفحص شروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقت للوحدات العسكرية".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل سياسة القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الولايات المتحدة تواصل فعليًا خطها في الحرب الواقعية وغير المباشرة مع روسيا حتى آخر أوكراني".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:54 GMT
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنات الجديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية، قال بيسكوف: "نرى في الواقع أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع مسار التوسيع المتواصل لأنواع الأسلحة ورفع المستوى التقني للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها، وهذا لا يساهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس".
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