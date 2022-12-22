https://sputnikarabic.ae/20221222/شويغو-يتفقد-نقاط-الانتشار-على-الخطوط-الأمامية-للعملية-العسكرية-الخاصة-1071482434.html
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد عمل الأفراد والمعدات العسكرية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:02+0000
2022-12-22T11:02+0000
2022-12-22T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقام شويغو بفحص شروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقت للوحدات العسكرية".هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل سياسة القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنات الجديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية، قال بيسكوف: "نرى في الواقع أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع مسار التوسيع المتواصل لأنواع الأسلحة ورفع المستوى التقني للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها، وهذا لا يساهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس".
https://sputnikarabic.ae/20221222/بيسكوف-لم-نسمع-كلمات-من-بايدن-وزيلينسكي-حول-الاستعداد-للاستماع-إلى-مخاوفنا-1071479522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
11:02 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد عمل الأفراد والمعدات العسكرية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقام شويغو بفحص شروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقت للوحدات العسكرية".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل سياسة القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الولايات المتحدة تواصل فعليًا خطها في الحرب الواقعية وغير المباشرة مع روسيا حتى آخر أوكراني".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنات الجديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية، قال بيسكوف: "نرى في الواقع أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع مسار التوسيع المتواصل لأنواع الأسلحة ورفع المستوى التقني للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها، وهذا لا يساهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس".