https://sputnikarabic.ae/20221222/شويغو-يتفقد-نقاط-الانتشار-على-الخطوط-الأمامية-للعملية-العسكرية-الخاصة-1071482434.html

شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة

شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد عمل الأفراد والمعدات العسكرية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T11:02+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقام شويغو بفحص شروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقت للوحدات العسكرية".هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل سياسة القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنات الجديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية، قال بيسكوف: "نرى في الواقع أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع مسار التوسيع المتواصل لأنواع الأسلحة ورفع المستوى التقني للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها، وهذا لا يساهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس".

https://sputnikarabic.ae/20221222/بيسكوف-لم-نسمع-كلمات-من-بايدن-وزيلينسكي-حول-الاستعداد-للاستماع-إلى-مخاوفنا-1071479522.html

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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو