https://sputnikarabic.ae/20221222/طهران-صبرنا-الاستراتيجي-لن-يدوم-طويلا-أمام-اتهامات-أوكرانيا-بدعم-العملية-العسكرية-الروسية-1071485299.html

طهران: صبرنا الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام اتهامات أوكرانيا بدعم العملية العسكرية الروسية

طهران: صبرنا الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام اتهامات أوكرانيا بدعم العملية العسكرية الروسية

استنكرت إيران مجددا الاتهامات الأوكرانية بأن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا، محذرة من أن صبرها الاستراتيجي لن... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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طهران - سبوتنيك. وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "طهران تندد بالاتهامات المتكررة والتصريحات غير اللائقة لرئيس أوكرانيا زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ردت مرارًا وتكرارًا على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة".وتابع:وقال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، أمس الأول إن "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ومرفوض"، مشيرا إلى أن بلاده أجرت محادثات ثنائية مع أوكرانيا لحل سوء التفاهم الحالي في هذا الصدد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتابع: "هذه المحاولات لا تخدم أي غرض سوى تحويل الانتباه عن نقل كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة من قبل الدول الغربية إلى أوكرانيا من أجل إطالة أمد الصراع".وختم بالقول إن "القيود المفروضة على الأسلحة انتهت بموجب القرار 2231 رسميا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومنذ ذلك الحين، لم تعد عمليات نقل الأسلحة من وإلى إيران خاضعة لهذا القرار"، مؤكدا أن إيران صرحت رسميا وبشكل لا لبس فيه أنها لم تنتج أو تزود أبدا، ولا تنوي إنتاج، أي عناصر يبدو أنها تساعد في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية".وكانت إيران، قد كشفت تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وقال وزير الدفاع الإيراني العميد رضا أشتياني، إن "الفريق الأوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة، رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته"، مضيفا أن "الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لا أساس لها".وأكد العميد أشتياني، أن "التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية في أزمة أوكرانيا".وأفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، في تقرير لها، الشهر الماضي، بأن "الخبراء الأوكرانيين لم يقدموا لنظرائهم الإيرانيين أي أدلة بشأن المزاعم التي ساقتها كييف عن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أزمة أوكرانيا من طرف روسيا".وقالت الوكالة، إنه "في ضوء المتابعة المكثفة والمستمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين إيران وأوكرانيا مؤخرا، لكن الجانب الأوكراني كان خالي الوفاض تماما من أي وثيقة تثبت المزاعم التي أطلقها بشأن المسيّرات".وأوضح التقرير أنه "قبل أسابيع قليلة ورغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا، أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك في الاجتماع، ولكن مع المتابعة المكثفة للجمهورية الإسلامية، عُقد اجتماع خبراء مؤخرا بين البلدين".وأكدت الوكالة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق يمكن الدفاع عنها لإثبات الادعاءات المطروحة، وتقرر بموافقة البلدين، أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه لمراجعة الخبراء في الاجتماع المشترك المقبل".

https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html

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