https://sputnikarabic.ae/20221222/مجموعة-السبع-تعزز-جهودها-لتزويد-كييف-بأنظمة-دفاع-جوي-1071495725.html
مجموعة السبع تعزز جهودها لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي
مجموعة السبع تعزز جهودها لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب اجتماع وزاري افتراضي، إن "دول مجموعة السبع تعتزم تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، بما في ذلك... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:54+0000
2022-12-22T15:54+0000
2022-12-22T15:54+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وصرحت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الخميس: "التزمت دول مجموعة السبع بالتكثيف والعمل عن كثب لتغطية احتياجات أوكرانيا العاجلة من الأسلحة العسكرية والدفاعية، وخاصة الدفاع الجوي".وأكد وزراء المالية في دول مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، لا تستهدف المنتجات الغذائية.وقال وزراء المالية في مجموعة السبع ببيان مشترك: "نحن نؤكد أن عقوباتنا (ضد روسيا) لا تستهدف المنتجات الغذائية، نحن نسمح بشكل لا لبس فيه بمرور المنتجات الزراعية بحرية ونبذل قصارى جهدنا للحد من آثارها (العقوبات) السلبية المحتملة على الدول الثالثة".وأعلن وزراء المالية في دول مجموعة السبع، جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023.وقال الوزراء في بيان مشترك: "حشدنا بالفعل 32 مليار دولار لدعم الميزانية والاقتصاد في أوكرانيا خلال عام 2023، ونواصل إحراز التقدم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
مجموعة السبع تعزز جهودها لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب اجتماع وزاري افتراضي، إن "دول مجموعة السبع تعتزم تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي".
وصرحت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الخميس: "التزمت دول مجموعة السبع بالتكثيف والعمل عن كثب لتغطية احتياجات أوكرانيا العاجلة من الأسلحة العسكرية والدفاعية، وخاصة الدفاع الجوي".
وأكد وزراء المالية في دول مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، لا تستهدف المنتجات الغذائية.
وقال وزراء المالية في مجموعة السبع ببيان مشترك: "نحن نؤكد أن عقوباتنا (ضد روسيا) لا تستهدف المنتجات الغذائية، نحن نسمح بشكل لا لبس فيه بمرور المنتجات الزراعية بحرية ونبذل قصارى جهدنا للحد من آثارها (العقوبات) السلبية المحتملة على الدول الثالثة".
وأعلن وزراء المالية في دول مجموعة السبع، جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "حشدنا بالفعل 32 مليار دولار لدعم الميزانية والاقتصاد في أوكرانيا خلال عام 2023، ونواصل إحراز التقدم".