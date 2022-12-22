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https://sputnikarabic.ae/20221222/معدلات-التضخم-في-المغرب-تتجاوز-8--خلال-نوفمبر-الماضي-1071487987.html
معدلات التضخم في المغرب تتجاوز 8 % خلال نوفمبر الماضي
معدلات التضخم في المغرب تتجاوز 8 % خلال نوفمبر الماضي
تجاوزت معدلات التضخم في المغرب نسبة الـ 8 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأدى ذلك لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:02+0000
2022-12-22T13:02+0000
اقتصاد
أخبار المغرب اليوم
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وقالت الحكومة المغربية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ 14 في المئة، بينما وصلت نسبة تضخم المواد غير الغذائية بأكثر من 4 في المئة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس.ولفتت الشبكة إلى أن البنك المركزي المغربي أعلن رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة، الثلاثاء الماضي.جاء ذلك بسبب تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المغربي، حسبما ذكرت الشبكة، التي أشارت إلى وجود توقعات باستمرار التضخم لفترة أطول.وذكرت الشبكة أن الحكومة المغربية تقدم إعانات للسائقين للحفاظ على استقرار أسعار النقل، خاصة أنها رفعت الدعم عن المحروقات منذ 2015، باستثناء غاز البوتان، الذي ربما يتم رفع الدعم عنه قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/إعلام-زيادة-مخزون-مياه-السدود-المغربية-إلى-أكثر-من-30-1071321866.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم

معدلات التضخم في المغرب تتجاوز 8 % خلال نوفمبر الماضي

13:02 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda"ساحة الفنا" في المغرب
ساحة الفنا في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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تجاوزت معدلات التضخم في المغرب نسبة الـ 8 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأدى ذلك لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.
وقالت الحكومة المغربية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ 14 في المئة، بينما وصلت نسبة تضخم المواد غير الغذائية بأكثر من 4 في المئة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس.
ولفتت الشبكة إلى أن البنك المركزي المغربي أعلن رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة، الثلاثاء الماضي.
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جاء ذلك بسبب تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المغربي، حسبما ذكرت الشبكة، التي أشارت إلى وجود توقعات باستمرار التضخم لفترة أطول.
وذكرت الشبكة أن الحكومة المغربية تقدم إعانات للسائقين للحفاظ على استقرار أسعار النقل، خاصة أنها رفعت الدعم عن المحروقات منذ 2015، باستثناء غاز البوتان، الذي ربما يتم رفع الدعم عنه قريبا.
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