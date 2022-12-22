https://sputnikarabic.ae/20221222/وزيرة-الخارجية-الليبية-نجلاء-المنقوش-تعلق-على-اختراق-حسابها-على-تويتر-1071503930.html
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تعلق على اختراق حسابها على تويتر
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تعلق على اختراق حسابها على تويتر
أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، أن حسابها الرسمي الموثق على منصة "تويتر" تعرض للاختراق. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T20:37+0000
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وقالت المنقوش إن حساب الوزارة وحسابها الشخصي، قد تعرضا لعملية اختراق. من أجل نشر "بيانات مغلوطة ومزورة".ووصفت المنقوش الحادثة بأنها "محاولة غير شريفة وغير أخلاقية" للتأثير على مواقفها. وتابعت "لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات. ومؤمنة بقضيتي تجاه بلدي".وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، نشر على حساب المنقوش بعد اختراقه، تغريدات تنتقد الحكومة الليبية، على خلفية تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، لاتهامه بالضلوع في قضية لوكربي.وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قد وصفت التغريدة بأنها حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عمل وزارة الخارجية”.وتابعت "كل ما يُنشر على الحساب لا يُمثل رأي السيدة الوزيرة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".وجاء الاختراق الأخير، بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، عن تمكنها من إعادة حسابها على منصة تويتر بعد تعرضه كذلك لعملية اختراق قبل يومين، دون أن توضح المسؤول عن ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221214/من-هو-أبو-عجيلة-الذي-أثار-تسليمه-لأمريكا-زلزالا-سياسيا-في-ليبيا-1071202465.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تعلق على اختراق حسابها على تويتر
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أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، أن حسابها الرسمي الموثق على منصة "تويتر" تعرض للاختراق.
وقالت المنقوش إن حساب الوزارة وحسابها الشخصي، قد تعرضا لعملية اختراق. من أجل نشر "بيانات مغلوطة ومزورة".
ووصفت المنقوش الحادثة بأنها "محاولة غير شريفة وغير أخلاقية" للتأثير على مواقفها. وتابعت "لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات. ومؤمنة بقضيتي تجاه بلدي".
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية
، نشر على حساب المنقوش بعد اختراقه، تغريدات تنتقد الحكومة الليبية، على خلفية تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، لاتهامه بالضلوع في قضية لوكربي.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قد وصفت التغريدة بأنها حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عمل وزارة الخارجية”.
وقالت الوزارة، "تم اختراق الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش على منصة تويتر".
وتابعت "كل ما يُنشر على الحساب لا يُمثل رأي السيدة الوزيرة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".
وجاء الاختراق الأخير، بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، عن تمكنها من إعادة حسابها على منصة تويتر بعد تعرضه كذلك لعملية اختراق قبل يومين، دون أن توضح المسؤول عن ذلك.