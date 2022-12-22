https://sputnikarabic.ae/20221222/وزيرة-الخارجية-الليبية-نجلاء-المنقوش-تعلق-على-اختراق-حسابها-على-تويتر-1071503930.html

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تعلق على اختراق حسابها على تويتر

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تعلق على اختراق حسابها على تويتر

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، أن حسابها الرسمي الموثق على منصة "تويتر" تعرض للاختراق. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T20:37+0000

2022-12-22T20:37+0000

2022-12-22T20:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/13/1050480711_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0253291a80946a5f055b0d5036e9d93.jpg

وقالت المنقوش إن حساب الوزارة وحسابها الشخصي، قد تعرضا لعملية اختراق. من أجل نشر "بيانات مغلوطة ومزورة".ووصفت المنقوش الحادثة بأنها "محاولة غير شريفة وغير أخلاقية" للتأثير على مواقفها. وتابعت "لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات. ومؤمنة بقضيتي تجاه بلدي".وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، نشر على حساب المنقوش بعد اختراقه، تغريدات تنتقد الحكومة الليبية، على خلفية تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، لاتهامه بالضلوع في قضية لوكربي.وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قد وصفت التغريدة بأنها حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عمل وزارة الخارجية”.وتابعت "كل ما يُنشر على الحساب لا يُمثل رأي السيدة الوزيرة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".وجاء الاختراق الأخير، بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، عن تمكنها من إعادة حسابها على منصة تويتر بعد تعرضه كذلك لعملية اختراق قبل يومين، دون أن توضح المسؤول عن ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20221214/من-هو-أبو-عجيلة-الذي-أثار-تسليمه-لأمريكا-زلزالا-سياسيا-في-ليبيا-1071202465.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي