https://sputnikarabic.ae/20221222/وزير-الخارجية-التركي-يعتبر-قرار-حرمان-الفتيات-من-التعليم-الجامعي-في-أفغانستان-لا-إنساني-1071477542.html
وزير الخارجية التركي يعتبر قرار حرمان الفتيات من التعليم الجامعي في أفغانستان "لا إنساني"
وزير الخارجية التركي يعتبر قرار حرمان الفتيات من التعليم الجامعي في أفغانستان "لا إنساني"
رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قرار حركة طالبان في أفغانستان المتعلق بمنع الفتيات من التعليم الجامعي. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:30+0000
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وقال وزير الخارجية إن "هذا الحظر ليس إسلاميا ولا إنسانيا"، مشددا على أن بلاده ترفض القرار.وسبق وأعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لقرار حركة طالبان، مؤكده على "حزنها وقلقها حيال القرار".ولفتت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع به جميع الأفراد دون تمييز على أساس تكافؤ الفرص ولا ينبغي حرمانهم منه".وأشار البيان إلى أنه "وفقًا لتوقعات الشعب في أفغانستان، فإن الاعتراف بالحق في التعليم لجميع الفتيات دون استثناء مهم أيضًا لرفاهية البلاد ومستقبلها".وتابع البيان: "في هذا السياق، نعرب عن توقعنا أن تتم مراجعة القرار واتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن".وأمس الأول، الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان، في أفغانستان، منع النساء من التعليم في الجامعات الأفغانية، وأرسلت الحركة قرارها رسميا إلى الجامعات العامة والخاصة في البلاد، وحذرت من عدم الاستجابة له.
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وزير الخارجية التركي يعتبر قرار حرمان الفتيات من التعليم الجامعي في أفغانستان "لا إنساني"
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رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قرار حركة طالبان في أفغانستان المتعلق بمنع الفتيات من التعليم الجامعي.
وقال وزير الخارجية إن "هذا الحظر ليس إسلاميا ولا إنسانيا"، مشددا على أن بلاده ترفض القرار.
وسبق وأعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لقرار حركة طالبان، مؤكده على "حزنها وقلقها حيال القرار".
ولفتت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن "التعليم حق أساسي
من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع به جميع الأفراد دون تمييز على أساس تكافؤ الفرص ولا ينبغي حرمانهم منه".
وأشار البيان إلى أنه "وفقًا لتوقعات الشعب في أفغانستان، فإن الاعتراف بالحق في التعليم لجميع الفتيات دون استثناء مهم أيضًا لرفاهية البلاد ومستقبلها".
وتابع البيان: "في هذا السياق، نعرب عن توقعنا أن تتم مراجعة القرار واتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن".
وأمس الأول، الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان، في أفغانستان، منع النساء من التعليم في الجامعات الأفغانية، وأرسلت الحركة قرارها رسميا إلى الجامعات العامة والخاصة في البلاد، وحذرت من عدم الاستجابة له.