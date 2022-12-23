https://sputnikarabic.ae/20221223/البرلمان-الليبي-ينفي-إغلاق-مقره-وإفراغه-من-محتوياته-1071522896.html
البرلمان الليبي ينفي إغلاق مقره وإفراغه من محتوياته
البرلمان الليبي ينفي إغلاق مقره وإفراغه من محتوياته
نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الجمعة، ما تردد مؤخرا على بعض المواقع ووسائل التواصل حول إغلاق مقر المجلس. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:39+0000
2022-12-23T12:39+0000
2022-12-23T12:39+0000
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وكانت بعض الصفحات قد تداولت صورا، مساء الخميس، زعمت إغلاق قوات لمقر مجلس النواب وإفراغه من محتوياته.ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن بليحق، قوله: "ننفي ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية عن الصحة من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه".كما دعا بليحق، كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار الكاذبة.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
البرلمان الليبي ينفي إغلاق مقره وإفراغه من محتوياته
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نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الجمعة، ما تردد مؤخرا على بعض المواقع ووسائل التواصل حول إغلاق مقر المجلس.
وكانت بعض الصفحات قد تداولت صورا، مساء الخميس، زعمت إغلاق قوات لمقر مجلس النواب وإفراغه من محتوياته.
ونقلت
بوابة إفريقيا الإخبارية عن بليحق، قوله: "ننفي ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية عن الصحة من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه".
كما دعا بليحق، كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار الكاذبة.