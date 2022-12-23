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https://sputnikarabic.ae/20221223/الحرس-الثوري-الإيراني-مستعدون-تماما-لمواجهة-أي-هجوم-محتمل-1071513859.html
الحرس الثوري الإيراني: مستعدون تماما لمواجهة أي هجوم محتمل على بلادنا
الحرس الثوري الإيراني: مستعدون تماما لمواجهة أي هجوم محتمل على بلادنا
قال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:38+0000
2022-12-23T09:38+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني:وأفاد العميد تنكسيري بأن القوات العسكرية الإيراني قد أظهرت استعدادها لمواجهة الأعداء مرات عديدة وبلاده باتت على استعداد تام لإجراء مناورات عملياتية للسفن والقوات وتنظيم العمليات في مياه أروندكنار.وفي وقت سابق من اليوم، صرح العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بأن أعداء بلاده لا يجرؤون على المواجهة العسكرية معنا فلجأوا إلى الحرب الاقتصادية والثقافية.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن بلاده واجهت حروبا مختلفة في مجالات متعددة، منها العسكري الذي حدث خلال (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988)، ومنها حروب اقتصادية وثقافية كما يجري اليوم ضد إيران، مشيرا إلى أن أعداء إيران اليوم لا يمتلكون الجرأة على مواجهة بلاده في ميدان الحرب العسكرية، فيبذلون جهودهم في مجال الحروب الثقافية والاقتصادية.وشدد القائد العسكري بالحرس الثوري الإيراني على أن قواته تقوم بأعمال جيدة في مجال "إزالة الحرمان"، أهمها إمدادات المياه وتوفيرها للقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221223/الحرس-الثوري-الإيراني-الأعداء-لا-يجرؤون-على-مواجهتنا-عسكريا-1071509713.html
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون تماما لمواجهة أي هجوم محتمل على بلادنا

09:38 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج".
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
الحرس الثوري الإيراني: الأعداء لا يجرؤون على مواجهتنا عسكريا
07:00 GMT
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.
وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني:
ستفقأ عين العدو لو نظر بطمع إلى مياه وتراب الوطن الإسلامي.
وأفاد العميد تنكسيري بأن القوات العسكرية الإيراني قد أظهرت استعدادها لمواجهة الأعداء مرات عديدة وبلاده باتت على استعداد تام لإجراء مناورات عملياتية للسفن والقوات وتنظيم العمليات في مياه أروندكنار.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بأن أعداء بلاده لا يجرؤون على المواجهة العسكرية معنا فلجأوا إلى الحرب الاقتصادية والثقافية.
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن بلاده واجهت حروبا مختلفة في مجالات متعددة، منها العسكري الذي حدث خلال (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988)، ومنها حروب اقتصادية وثقافية كما يجري اليوم ضد إيران، مشيرا إلى أن أعداء إيران اليوم لا يمتلكون الجرأة على مواجهة بلاده في ميدان الحرب العسكرية، فيبذلون جهودهم في مجال الحروب الثقافية والاقتصادية.
وشدد القائد العسكري بالحرس الثوري الإيراني على أن قواته تقوم بأعمال جيدة في مجال "إزالة الحرمان"، أهمها إمدادات المياه وتوفيرها للقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
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