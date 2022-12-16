عربي
https://sputnikarabic.ae/20221216/مسؤول-عسكري-إيراني-الأعداء-لجأوا-للحرب-الهجينة-بعد-عجزهم-عن-شن-الحرب-العسكرية-1071251123.html
مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T06:38+0000
2022-12-16T06:41+0000
إيران
أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.وذكر العميد فدوي أن "أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها".وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.وقال العميد علي فدوي:وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه على مدى ما يقرب من 35 عاما وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة نحو بلاده، مشيرا إلى أن أعداء بلاده بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الاقتصادية والإعلامية والثقافية والمعرفية، وغيرها من الحروب المشابهة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تعتقل-12-من-أفراد-طاقم-سفينة-في-مياه-الخليج-1071217946.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065025736_9:0:1209:900_1920x0_80_0_0_8bb64859dfe05cedf805046b0e9bb229.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

06:38 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 16.12.2022)
© AFP 2022 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
بحرية الحرس الثوري الإيراني تعتقل 12 من أفراد طاقم سفينة في مياه الخليج
أمس, 08:17 GMT
وذكر العميد فدوي أن "أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها".
وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.
وقال العميد علي فدوي:
الأمريكيون في حرب مع إيران الإسلامية منذ 44 عاما وانتصارات جبهة الحق والجمهورية الإسلامية كثيرة، وبفضل الله ستكون جبهة الحق منتصرة مستقبلا أيضا.
وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه على مدى ما يقرب من 35 عاما وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة نحو بلاده، مشيرا إلى أن أعداء بلاده بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الاقتصادية والإعلامية والثقافية والمعرفية، وغيرها من الحروب المشابهة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала