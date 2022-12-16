https://sputnikarabic.ae/20221216/مسؤول-عسكري-إيراني-الأعداء-لجأوا-للحرب-الهجينة-بعد-عجزهم-عن-شن-الحرب-العسكرية-1071251123.html
مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T06:38+0000
2022-12-16T06:38+0000
2022-12-16T06:41+0000
إيران
أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.وذكر العميد فدوي أن "أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها".وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.وقال العميد علي فدوي:وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه على مدى ما يقرب من 35 عاما وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة نحو بلاده، مشيرا إلى أن أعداء بلاده بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الاقتصادية والإعلامية والثقافية والمعرفية، وغيرها من الحروب المشابهة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تعتقل-12-من-أفراد-طاقم-سفينة-في-مياه-الخليج-1071217946.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
06:38 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.
وذكر العميد فدوي أن "أعداء إيران
اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها".
وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.
الأمريكيون في حرب مع إيران الإسلامية منذ 44 عاما وانتصارات جبهة الحق والجمهورية الإسلامية كثيرة، وبفضل الله ستكون جبهة الحق منتصرة مستقبلا أيضا.
وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه على مدى ما يقرب من 35 عاما وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة
نحو بلاده، مشيرا إلى أن أعداء بلاده بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الاقتصادية والإعلامية والثقافية والمعرفية، وغيرها من الحروب المشابهة.