https://sputnikarabic.ae/20221223/انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1071522399.html
انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
وقع انفجار، اليوم الجمعة، داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:25+0000
2022-12-23T12:25+0000
2022-12-23T12:49+0000
العالم
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وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد بإحدى ضواحي مدينة كابول.
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العالم
انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
12:25 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
وقع انفجار، اليوم الجمعة، داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.
وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.
وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد بإحدى ضواحي مدينة كابول.