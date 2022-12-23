https://sputnikarabic.ae/20221223/انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1071522399.html

انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار، اليوم الجمعة، داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد بإحدى ضواحي مدينة كابول.

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