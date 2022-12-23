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https://sputnikarabic.ae/20221223/انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1071522399.html
انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول
وقع انفجار، اليوم الجمعة، داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:25+0000
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وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد بإحدى ضواحي مدينة كابول.
https://sputnikarabic.ae/20221223/الولايات-المتحدة-تشكر-قطر-على-المساعدة-في-إطلاق-سراح-مواطنيها-من-أفغانستان-1071509138.html
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انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

12:25 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 23.12.2022)
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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وقع انفجار، اليوم الجمعة، داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.
وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.
وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد بإحدى ضواحي مدينة كابول.
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