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https://sputnikarabic.ae/20221223/بونو-مرشح-للفوز-بجائزة-أفضل-حارس-في-العالم-1071511020.html
بونو مرشح للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم"
بونو مرشح للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم"
رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حارس منتخب المغرب ياسين بونو، للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم لعام 2022". 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:29+0000
2022-12-23T07:29+0000
رياضة
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ونشر الاتحاد الدولي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة والتي ضمت 7 حراس، إلى جانب بونو، وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي، وإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي.يذكر أن بونو خاض 52 مباراة دولية، وحصل مع منتخب المغرب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، ونال مع فريق إشبيلية جائزة "أفضل حارس في الدوري الإسباني 2021-2022".هذا ومن المقرر الإعلان عن جوائز الأفضل من "فيفا" لكرة القدم يوم 27 فبراير/ شباط 2023.
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رياضة
رياضة

بونو مرشح للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم"

07:29 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال
الحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حارس منتخب المغرب ياسين بونو، للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم لعام 2022".
ونشر الاتحاد الدولي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة والتي ضمت 7 حراس، إلى جانب بونو، وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي، وإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي.
يذكر أن بونو خاض 52 مباراة دولية، وحصل مع منتخب المغرب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، ونال مع فريق إشبيلية جائزة "أفضل حارس في الدوري الإسباني 2021-2022".
هذا ومن المقرر الإعلان عن جوائز الأفضل من "فيفا" لكرة القدم يوم 27 فبراير/ شباط 2023.
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