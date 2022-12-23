https://sputnikarabic.ae/20221223/بيسكوف-حول-خطة-السلام-الجديدة-لزيلينسكي-كل-ما-قاله-حتى-الآن-كان-بعيدا-عن-الحقائق-1071516171.html
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:46+0000
2022-12-23T09:46+0000
2022-12-23T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها. لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
09:46 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها. لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".