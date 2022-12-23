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بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/بيسكوف-حول-خطة-السلام-الجديدة-لزيلينسكي-كل-ما-قاله-حتى-الآن-كان-بعيدا-عن-الحقائق-1071516171.html
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:46+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها. لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".
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روسيا
روسيا

بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي

09:46 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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يتبع
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها. لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
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