https://sputnikarabic.ae/20221223/بيسكوف-حول-خطة-السلام-الجديدة-لزيلينسكي-كل-ما-قاله-حتى-الآن-كان-بعيدا-عن-الحقائق-1071516171.html

بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي

بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T09:46+0000

2022-12-23T09:46+0000

2022-12-23T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها. لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".

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