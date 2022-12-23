https://sputnikarabic.ae/20221223/خبير-عسكري-الصواريخ-الروسية-الجديدة-ستغير-الأحداث-في-أوكرانيا-1071527844.html
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزارة الدفاع أمام القيادات العسكرية؛ داعش يشن هجمات ضد القوات الأمنية في العراق... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:24+0000
2022-12-23T15:24+0000
2022-12-23T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمني موسع عن القدرات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:خبير عسكري: عام 2023 هو عام التحدي مع داعش بالنسبة للعراق وكردستانشهد العراق خروقات أمنية كبيرة حيث يواصل تنظيم "داعش" الإرهابي توجيه هجماته تجاه القوات العراقية ما أسفر عن استشهاد عناصر من الشرطة الاتحادية ومواطنين هبوا لمساندة القوات الأمنية والتصدي للهجوم، حول هذا الموضع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزارة الدفاع أمام القيادات العسكرية؛ داعش يشن هجمات ضد القوات الأمنية في العراق وقلق من عودة الإرهاب إلى العراق.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمني موسع عن القدرات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:
"روسيا دخلت استراتيجية جديدة باستخدام صواريخ تقنية حديثة قد تقلب موازين الأحداث خاصة وأن باتريوت لن تصل إلى أوكرانيا قبل أكثر من 3 أشهر وبذلك يكون هناك وقت للقوات الروسية مع دخول هذه الصواريخ للخدمة من تغيير الأحداث ميدانيا"
خبير عسكري: عام 2023 هو عام التحدي مع داعش بالنسبة للعراق وكردستان
شهد العراق خروقات أمنية كبيرة حيث يواصل تنظيم "داعش" الإرهابي توجيه هجماته تجاه القوات العراقية ما أسفر عن استشهاد عناصر من الشرطة الاتحادية ومواطنين هبوا لمساندة القوات الأمنية والتصدي للهجوم، حول هذا الموضع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:
"أمام العراق تحد كبير خلال عام 2023 وهذا التحدي يشمل المركز وإقليم كردستان ومن الضروري التعاطي مع الأحداث الأمنية الأخيرة بجدية أكبر وعدم الاستهانة بها"
التفاصيل في الملف الصوتي...