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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/خبير-عسكري-الصواريخ-الروسية-الجديدة-ستغير-الأحداث-في-أوكرانيا-1071527844.html
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزارة الدفاع أمام القيادات العسكرية؛ داعش يشن هجمات ضد القوات الأمنية في العراق... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:24+0000
2022-12-23T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمني موسع عن القدرات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:خبير عسكري: عام 2023 هو عام التحدي مع داعش بالنسبة للعراق وكردستانشهد العراق خروقات أمنية كبيرة حيث يواصل تنظيم "داعش" الإرهابي توجيه هجماته تجاه القوات العراقية ما أسفر عن استشهاد عناصر من الشرطة الاتحادية ومواطنين هبوا لمساندة القوات الأمنية والتصدي للهجوم، حول هذا الموضع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا

15:24 GMT 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزارة الدفاع أمام القيادات العسكرية؛ داعش يشن هجمات ضد القوات الأمنية في العراق وقلق من عودة الإرهاب إلى العراق.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمني موسع عن القدرات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:
"روسيا دخلت استراتيجية جديدة باستخدام صواريخ تقنية حديثة قد تقلب موازين الأحداث خاصة وأن باتريوت لن تصل إلى أوكرانيا قبل أكثر من 3 أشهر وبذلك يكون هناك وقت للقوات الروسية مع دخول هذه الصواريخ للخدمة من تغيير الأحداث ميدانيا"

خبير عسكري: عام 2023 هو عام التحدي مع داعش بالنسبة للعراق وكردستان

شهد العراق خروقات أمنية كبيرة حيث يواصل تنظيم "داعش" الإرهابي توجيه هجماته تجاه القوات العراقية ما أسفر عن استشهاد عناصر من الشرطة الاتحادية ومواطنين هبوا لمساندة القوات الأمنية والتصدي للهجوم، حول هذا الموضع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:

"أمام العراق تحد كبير خلال عام 2023 وهذا التحدي يشمل المركز وإقليم كردستان ومن الضروري التعاطي مع الأحداث الأمنية الأخيرة بجدية أكبر وعدم الاستهانة بها"

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
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