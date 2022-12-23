https://sputnikarabic.ae/20221223/دراسة-حديثة-تكشف-أن-برج-بيزا-المائل-لم-يعد-مائلا-1071518940.html

دراسة حديثة تكشف أن برج بيزا المائل "لم يعد مائلا"‌‎

دراسة حديثة تكشف أن برج بيزا المائل "لم يعد مائلا"‌‎

يقوم آلاف السياح كل عام بزيارة برج بيزا المائل في إيطاليا من أجل التقاط الصور بأوضاع فكاهية تتناسب مع الميل الحاصل للبرج، الذي كان دائما مصدر قلق للمهندسين... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T11:35+0000

2022-12-23T11:35+0000

2022-12-23T11:35+0000

مجتمع

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإنه لحسن الحظ، كشفت بيانات حديثة أن برج بيزا المائل في إيطاليا يتحرك بثبات في وضع مستقيم بفضل أعمال التثبيت، خلال السنوات الأخيرة.وأوضحت أن البيانات الأخيرة جاءت نتيجة دراسة مولتها مؤسسة Opera Primaziale della Pisana (OPA).وقال أستاذ بجامعة بيزا لوكالة الأنباء الإيطالية، إنه على الرغم من تقليل الميل، إلا أن البرج ما يزال يتأرجح بمتوسط 0.02 بوصة (0.5 ملم) سنويا، لكنه في نفس الوقت أكد أن وضع البرج أفضل من المتوقع.وبدوره، قال متحدث باسم (OPA) إنه "بالنظر إلى أنه مريض يبلغ من العمر 850 عاما مع ميل يبلغ حوالي 5 أمتار وهبوط يزيد عن 3 أمتار، فإن الحالة الصحية لبرج بيزا المائل ممتازة".وتمكن البرج الذي يعود إلى العصور الوسطى، من البقاء على قيد الحياة، دون أن يتضرر، رغم أن 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ عام 1280.وكانت دراسة أجريت عام 2018، قد خلصت إلى أن نعومة وخصائص التربة التي بني عليها البرج، التي كانت في الأصل مسؤولة عن ميله، هي التي تحميه من الهزات العنيفة.

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