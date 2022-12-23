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https://sputnikarabic.ae/20221223/عاصفة-عنيفة-تحدث-مرة-فقط-كل-جيل-تعطل-الحياة-في-أمريكا-وسط-طقس-شديد-الخطورة-1071524324.html
عاصفة عنيفة "تحدث مرة فقط كل جيل" تعطل الحياة في أمريكا وسط طقس شديد الخطورة
عاصفة عنيفة "تحدث مرة فقط كل جيل" تعطل الحياة في أمريكا وسط طقس شديد الخطورة
أعلنت ولايات أمريكية عدة، حالة الطوارئ، بعدما اجتاحت معظم مناطق الولايات المتحدة هذا الأسبوع عاصفة شتوية مصاحبة لثلوج كثيفة، حتى أن الحرارة وصلت في بعض المناطق... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:28+0000
2022-12-23T13:30+0000
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وقالت السلطات الأمركية إن العاصفة التي "تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل" أدت إلى تأخير وإلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة.وألغت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية الخاصة بالركاب، رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.وتأجلت 8 آلاف و450 رحلة أخرى يوم الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز".وبحسب السلطات الأمريكية، من المحتمل أن تتسبب الثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة، ما يجعل أي تنقل "خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان".وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20190427/عاصفة-ثلجية-أمريكا-خبراء-الأرصاد-1040754268.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

عاصفة عنيفة "تحدث مرة فقط كل جيل" تعطل الحياة في أمريكا وسط طقس شديد الخطورة

13:28 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Geographonic
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أعلنت ولايات أمريكية عدة، حالة الطوارئ، بعدما اجتاحت معظم مناطق الولايات المتحدة هذا الأسبوع عاصفة شتوية مصاحبة لثلوج كثيفة، حتى أن الحرارة وصلت في بعض المناطق إلى 55 تحت الصفر.
وقالت السلطات الأمركية إن العاصفة التي "تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل" أدت إلى تأخير وإلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة.
ووجه الرئيس جو بايدن الخميس نداء إلى الشعب قائلا "من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد.. أشجع الجميع على الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي.. الوضع خطير".
وألغت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية الخاصة بالركاب، رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.
وتأجلت 8 آلاف و450 رحلة أخرى يوم الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز".
وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، في وقت يقبل الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد.
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وبحسب السلطات الأمريكية، من المحتمل أن تتسبب الثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة، ما يجعل أي تنقل "خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان".
وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.
ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.
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