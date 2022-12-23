https://sputnikarabic.ae/20221223/فرنسا-تعلن-اعتقال-مسلح-أطلق-نار-في-باريس-ما-أسفر-عن-مقتل-3-أشخاص-1071527656.html
فرنسا تعلن اعتقال مسلح أطلق النار في باريس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص
فرنسا تعلن اعتقال مسلح أطلق النار في باريس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اعتقال مسلح بعد أن فتح النار وسط باريس، صباح اليوم الجمعة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:19+0000
2022-12-23T15:19+0000
2022-12-23T15:25+0000
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وقال على "تويتر" إنه "عقب حادث إطلاق النار المأسوي الذي حدث هذا الصباح، سأعود إلى باريس وسأذهب إلى مكان الحادث، أفكاري تذهب إلى أقارب الضحايا، وتم اعتقال الجاني".وذكر ممثلو الادعاء في فرنسا، أن حادث إطلاق النار الذي وقع وسط باريس، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا، أسفر عن 3 قتلى وعدة جرحى اليوم الجمعة، وفقا لقناة "دويتشة فيلة" الألمانية.وقال المدعي العام للصحفيين في مكان الحادث: "هناك ثلاثة قتلى، وشخص في العناية المركزة، وشخصان يعانيان من جروح خطيرة، كما أصيب المشتبه به الذي تم القبض عليه، خاصة في الوجه".وأعلن المسؤولون الفرنسيون في بادئ الأمر، عن سقوط قتيلين وإصابة 4، جراء حادث الهجوم، بينهم اثنان في حالة حرجة، ثم بعد ذلك رفعوا عدد القتلى إلى ثلاثة.وقال ممثلو الادعاء إنه "تم فتح تحقيق في جرائم القتل العمد والقتل العمد والعنف المشدد"، مضيفين أن المسلح المشتبه به رجل في الستينيات من عمره.ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من المعلومات حول المشتبه به، ولكن وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مطلق النار مواطن فرنسي من "القوقاز"، هاجم مركزا للمهاجرين قبل عام، وخرج لتوه من السجن خلال الشهر الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
فرنسا تعلن اعتقال مسلح أطلق النار في باريس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص
15:19 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اعتقال مسلح بعد أن فتح النار وسط باريس، صباح اليوم الجمعة.
وقال على "تويتر" إنه "عقب حادث إطلاق النار المأسوي الذي حدث هذا الصباح، سأعود إلى باريس وسأذهب إلى مكان الحادث، أفكاري تذهب إلى أقارب الضحايا، وتم اعتقال الجاني".
وذكر ممثلو الادعاء في فرنسا، أن حادث إطلاق النار الذي وقع وسط باريس، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا، أسفر عن 3 قتلى وعدة جرحى اليوم الجمعة، وفقا لقناة
"دويتشة فيلة" الألمانية.
وقال المدعي العام للصحفيين في مكان الحادث: "هناك ثلاثة قتلى، وشخص في العناية المركزة، وشخصان يعانيان من جروح خطيرة، كما أصيب المشتبه به الذي تم القبض عليه، خاصة في الوجه".
وأعلن المسؤولون الفرنسيون في بادئ الأمر، عن سقوط قتيلين وإصابة 4، جراء حادث الهجوم، بينهم اثنان في حالة حرجة، ثم بعد ذلك رفعوا عدد القتلى إلى ثلاثة.
وقال ممثلو الادعاء إنه "تم فتح تحقيق في جرائم القتل العمد والقتل العمد والعنف المشدد"، مضيفين أن المسلح المشتبه به رجل في الستينيات من عمره.
ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من المعلومات حول المشتبه به، ولكن وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مطلق النار مواطن فرنسي من "القوقاز"، هاجم مركزا للمهاجرين قبل عام، وخرج لتوه من السجن خلال الشهر الجاري.