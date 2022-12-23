https://sputnikarabic.ae/20221223/فرنسا-تعلن-اعتقال-مسلح-أطلق-نار-في-باريس-ما-أسفر-عن-مقتل-3-أشخاص-1071527656.html

فرنسا تعلن اعتقال مسلح أطلق النار في باريس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص

فرنسا تعلن اعتقال مسلح أطلق النار في باريس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اعتقال مسلح بعد أن فتح النار وسط باريس، صباح ‏اليوم الجمعة.‏ 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T15:19+0000

2022-12-23T15:19+0000

2022-12-23T15:25+0000

أخبار فرنسا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102610/83/1026108328_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ceda019728185d6007e6fd8e5152e4d.jpg

وقال على "تويتر" إنه "عقب حادث إطلاق النار المأسوي الذي حدث هذا الصباح، سأعود إلى باريس وسأذهب إلى مكان الحادث، أفكاري تذهب إلى أقارب الضحايا، وتم اعتقال الجاني".وذكر ممثلو الادعاء في فرنسا، أن حادث إطلاق النار الذي وقع وسط باريس، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا، أسفر عن 3 قتلى وعدة جرحى اليوم الجمعة، وفقا لقناة "دويتشة فيلة" الألمانية.وقال المدعي العام للصحفيين في مكان الحادث: "هناك ثلاثة قتلى، وشخص في العناية المركزة، وشخصان يعانيان من جروح خطيرة، كما أصيب المشتبه به الذي تم القبض عليه، خاصة في الوجه".وأعلن المسؤولون الفرنسيون في بادئ الأمر، عن سقوط قتيلين وإصابة 4، جراء حادث الهجوم، بينهم اثنان في حالة حرجة، ثم بعد ذلك رفعوا عدد القتلى إلى ثلاثة.وقال ممثلو الادعاء إنه "تم فتح تحقيق في جرائم القتل العمد والقتل العمد والعنف المشدد"، مضيفين أن المسلح المشتبه به رجل في الستينيات من عمره.ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من المعلومات حول المشتبه به، ولكن وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مطلق النار مواطن فرنسي من "القوقاز"، هاجم مركزا للمهاجرين قبل عام، وخرج لتوه من السجن خلال الشهر الجاري.

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , العالم