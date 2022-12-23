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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
https://sputnikarabic.ae/20221223/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1071511830.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T08:07+0000
2022-12-23T08:15+0000
كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة "يونهاب"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء.ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).وفي السياق، أكد الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة.ولم يعلن على الفور عن تفاصيل أخرى.
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

08:07 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 23.12.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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يتبع
أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا.
وذكرت وكالة "يونهاب"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء.

ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).
وفي السياق، أكد الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة.
ولم يعلن على الفور عن تفاصيل أخرى.
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