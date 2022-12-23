https://sputnikarabic.ae/20221223/مؤتمر-صحفي-مشترك-لوزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأذربيجاني-1071521713.html
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:00+0000
2022-12-23T12:00+0000
2022-12-23T12:53+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_399d6f5b57ae6b9514ebc59fed2f9c61.jpg
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تزل من جدول أعمالها مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الحضور للتشاور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab5109042419953e97cd9b25edb955bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
12:00 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تزل من جدول أعمالها مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الحضور للتشاور.
"أعتقد أن الاجتماع كان مفيدا جدا جدا. لدينا تفاهم مشترك على أننا لن نحذفه من جدول الأعمال، وأكدت الاتصالات الثلاثية بمشاركة زميلنا الأرميني استعدادنا لاستقبال أصدقائنا في موسكو".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي