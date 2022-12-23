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مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
https://sputnikarabic.ae/20221223/مؤتمر-صحفي-مشترك-لوزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأذربيجاني-1071521713.html
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-23T12:53+0000
روسيا
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تزل من جدول أعمالها مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الحضور للتشاور.
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مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني

12:00 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 23.12.2022)
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
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يتبع
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تزل من جدول أعمالها مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الحضور للتشاور.

"أعتقد أن الاجتماع كان مفيدا جدا جدا. لدينا تفاهم مشترك على أننا لن نحذفه من جدول الأعمال، وأكدت الاتصالات الثلاثية بمشاركة زميلنا الأرميني استعدادنا لاستقبال أصدقائنا في موسكو".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي
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