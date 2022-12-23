https://sputnikarabic.ae/20221223/ماكرون-يجب-تغيير-القيادة-في-لبنان-1071516425.html
ماكرون: يجب تغيير القيادة في لبنان
ماكرون: يجب تغيير القيادة في لبنان
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لبنان بحاجة إلى رئيس ورئيس وزراء "نزيهين"، لافتا إلى ضرورة تغيير القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:56+0000
2022-12-23T09:56+0000
2022-12-23T09:56+0000
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وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية: "ما يهمني هو اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير".وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من "تصرف هذه الطبقة وعن شكوكه بطاقة الشعب اللبناني لدفعها إلى التغيير".وأشار إلى أن "مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك"، مؤكدا أنه "يجب تغيير قيادة هذا البلد".وتابع: "لسوء الحظ أرى الكثير من الشباب يغادرون حزينين ومحبطين. أحلم أن يتمكنوا من القيام بالتغيير، وأن يكون للبنان رئيس ورئيس حكومة نزيهين".وعن تأييده قائد الجيش اللبناني للرئاسة، شدد ماكرون على أن "فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وقد فشلت".وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية مهتمة بالتعاون مع فرنسا من أجل لبنان، أجاب الرئيس الفرنسي "نعم، لقد أظهروا ذلك خلال الأسابيع الماضية عندما استقبلوا ميقاتي وبدأوا بالتمويل، ولكن هذا غير كاف".
https://sputnikarabic.ae/20221129/لماذا-تفشل-مبادرات-فرنسا-في-لبنان-وما-علاقتها-بالولايات-المتحدة-الأمريكية-1070673697.html
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أخبار فرنسا , لبنان, إيمانويل ماكرون, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , لبنان, إيمانويل ماكرون, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ماكرون: يجب تغيير القيادة في لبنان
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لبنان بحاجة إلى رئيس ورئيس وزراء "نزيهين"، لافتا إلى ضرورة تغيير القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.
وأضاف
ماكرون في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية: "ما يهمني هو اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير".
وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من "تصرف هذه الطبقة وعن شكوكه بطاقة الشعب اللبناني لدفعها إلى التغيير".
وأشار إلى أن "مشكلة لبنان
هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك"، مؤكدا أنه "يجب تغيير قيادة هذا البلد".
وتابع: "لسوء الحظ أرى الكثير من الشباب يغادرون حزينين ومحبطين. أحلم أن يتمكنوا من القيام بالتغيير، وأن يكون للبنان رئيس ورئيس حكومة نزيهين".
وعن تأييده قائد الجيش اللبناني للرئاسة، شدد ماكرون على أن "فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وقد فشلت".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية
مهتمة بالتعاون مع فرنسا من أجل لبنان، أجاب الرئيس الفرنسي "نعم، لقد أظهروا ذلك خلال الأسابيع الماضية عندما استقبلوا ميقاتي وبدأوا بالتمويل، ولكن هذا غير كاف".