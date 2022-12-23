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https://sputnikarabic.ae/20221223/مقتل-9-أشخاص-خلال-حريق-في-دار-رعاية-للمسنين-في-كيميروفو-الروسية-1071536340.html
مقتل 9 أشخاص خلال حريق في دار رعاية للمسنين في كيميروفو الروسية
مقتل 9 أشخاص خلال حريق في دار رعاية للمسنين في كيميروفو الروسية
سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية، والذي تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T21:55+0000
2022-12-23T21:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 23:39 (16:39 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) تم احتواء الحريق، وبحلول الساعة 23:49 قضي على الحريق في الهواء الطلق".في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.أكد مصدر آخر في سلطات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، مقتل تسعة أشخاص قتلوا خلال حريق دار رعاية المتقاعدين.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مقتل 9 أشخاص خلال حريق في دار رعاية للمسنين في كيميروفو الروسية

21:55 GMT 23.12.2022
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© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations
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سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية، والذي تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل.
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 23:39 (16:39 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) تم احتواء الحريق، وبحلول الساعة 23:49 قضي على الحريق في الهواء الطلق".
في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.
أكد مصدر آخر في سلطات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، مقتل تسعة أشخاص قتلوا خلال حريق دار رعاية المتقاعدين.
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