عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الأجهزة-الروسية-تعتقل-عنصرا-أوكرانيا-يحضر-لهجمات-إرهابية-في-لوغانسك-1071538350.html
الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك
الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن اعتقال القوات الخاصة في جمهورية لوغانسك ناشطا سابقا في "آزوف" كان يخطط لهجمات إرهابية في المنطقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:15+0000
2022-12-24T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_0:7:1255:713_1920x0_80_0_0_779e66fc948bb80a8891caad24bc863c.jpg
وذكر المصدر للوكالة إنه "نتيجة لتدابير البحث العملياتية اعتقلت المخابرات الروسية جنديًا سابقًا في منظمة آزوف القومية (المحظورة في روسيا)، حيث كان يعمل على جمع معلومات عن مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، وكذلك قام بإرسال بيانات عن مسؤولي إدارات المدن والمناطق خلال عملية عسكرية خاصة على أراضي لوغانسك".وأوضح المصدر أن المعتقل يعيش حاليًا على أراضي الجمهورية وخطط لعدد من الأعمال الإرهابية في لوغانسك.وأضاف المصدر أنه أثناء الاعتقال تبين أن المشتبه به يحمل عبوة ناسفة والتي تضمنت ذخائر صغيرة ووسيلة لإطلاقها عن بعد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_d8733f8023ae8419ed8e478c74b42cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك

06:15 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن اعتقال القوات الخاصة في جمهورية لوغانسك ناشطا سابقا في "آزوف" كان يخطط لهجمات إرهابية في المنطقة.
وذكر المصدر للوكالة إنه "نتيجة لتدابير البحث العملياتية اعتقلت المخابرات الروسية جنديًا سابقًا في منظمة آزوف القومية (المحظورة في روسيا)، حيث كان يعمل على جمع معلومات عن مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، وكذلك قام بإرسال بيانات عن مسؤولي إدارات المدن والمناطق خلال عملية عسكرية خاصة على أراضي لوغانسك".
وأوضح المصدر أن المعتقل يعيش حاليًا على أراضي الجمهورية وخطط لعدد من الأعمال الإرهابية في لوغانسك.
وأضاف المصدر أنه أثناء الاعتقال تبين أن المشتبه به يحمل عبوة ناسفة والتي تضمنت ذخائر صغيرة ووسيلة لإطلاقها عن بعد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала