https://sputnikarabic.ae/20221224/الأجهزة-الروسية-تعتقل-عنصرا-أوكرانيا-يحضر-لهجمات-إرهابية-في-لوغانسك-1071538350.html
الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك
الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن اعتقال القوات الخاصة في جمهورية لوغانسك ناشطا سابقا في "آزوف" كان يخطط لهجمات إرهابية في المنطقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:15+0000
2022-12-24T06:15+0000
2022-12-24T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المصدر للوكالة إنه "نتيجة لتدابير البحث العملياتية اعتقلت المخابرات الروسية جنديًا سابقًا في منظمة آزوف القومية (المحظورة في روسيا)، حيث كان يعمل على جمع معلومات عن مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، وكذلك قام بإرسال بيانات عن مسؤولي إدارات المدن والمناطق خلال عملية عسكرية خاصة على أراضي لوغانسك".وأوضح المصدر أن المعتقل يعيش حاليًا على أراضي الجمهورية وخطط لعدد من الأعمال الإرهابية في لوغانسك.وأضاف المصدر أنه أثناء الاعتقال تبين أن المشتبه به يحمل عبوة ناسفة والتي تضمنت ذخائر صغيرة ووسيلة لإطلاقها عن بعد".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك
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أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن اعتقال القوات الخاصة في جمهورية لوغانسك ناشطا سابقا في "آزوف" كان يخطط لهجمات إرهابية في المنطقة.
وذكر المصدر للوكالة إنه "نتيجة لتدابير البحث العملياتية اعتقلت المخابرات الروسية جنديًا سابقًا في منظمة آزوف القومية (المحظورة في روسيا)، حيث كان يعمل على جمع معلومات عن مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، وكذلك قام بإرسال بيانات عن مسؤولي إدارات المدن والمناطق خلال عملية عسكرية خاصة على أراضي لوغانسك".
وأوضح المصدر أن المعتقل يعيش حاليًا على أراضي الجمهورية وخطط لعدد من الأعمال الإرهابية في لوغانسك.
وأضاف المصدر أنه أثناء الاعتقال تبين أن المشتبه به يحمل عبوة ناسفة والتي تضمنت ذخائر صغيرة ووسيلة لإطلاقها عن بعد".