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https://sputnikarabic.ae/20221224/الخارجية-الروسية-خطط-حلف-الناتو-بضخ-الأسلحة-الى-مولدوفا-تهدد-بكارثة-1071538070.html
الخارجية الروسية: خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة الى مولدوفا تهدد بكارثة
الخارجية الروسية: خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة الى مولدوفا تهدد بكارثة
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة الى مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T04:55+0000
2022-12-24T05:00+0000
مولدوفا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين لوكالة سبوتنيك: "إن التعاون بين جمهورية مولدوفا ومنظمة حلف شمال الأطلسي في المجالين العسكري والعسكري التقني عامل يقوض أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير. كما تظهر التجربة".وأضاف أن "الضخ المتهور لهذه الدولة بأسلحة غربية أو نشر وحدات الناتو على أراضيها لا يعزز على الإطلاق أمنها وسيادتها، بل على العكس، يقربها من الكارثة. والتجربة الأوكرانية واضحة جدا".قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن الحكومة المولدوفية تخطط لزيادة النفقات على حماية المجال الجوي.وفي وقت سابق، قالت السلطات المولدوفية إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك. على وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الحرب-حتمية-مولدوفا-تتسلح-للتستر-على-أزمة-أخرى-1071478051.html
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مولدوفا, روسيا
مولدوفا, روسيا

الخارجية الروسية: خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة الى مولدوفا تهدد بكارثة

04:55 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 24.12.2022)
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة الى مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين لوكالة سبوتنيك: "إن التعاون بين جمهورية مولدوفا ومنظمة حلف شمال الأطلسي في المجالين العسكري والعسكري التقني عامل يقوض أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير. كما تظهر التجربة".
رئيسة مولدوفا مايا ساندو تلقي كلمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث لدعم مولدافيا في باريس، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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وأضاف أن "الضخ المتهور لهذه الدولة بأسلحة غربية أو نشر وحدات الناتو على أراضيها لا يعزز على الإطلاق أمنها وسيادتها، بل على العكس، يقربها من الكارثة. والتجربة الأوكرانية واضحة جدا".
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن الحكومة المولدوفية تخطط لزيادة النفقات على حماية المجال الجوي.
وفي وقت سابق، قالت السلطات المولدوفية إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك. على وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي.
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