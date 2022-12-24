عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/الدفاع-التركية-تحث-الناتو-على-وقف-الاستفزازات-اليونانية-ضد-أنقرة-1071544172.html
الدفاع التركية تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية" ضد أنقرة
الدفاع التركية تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية" ضد أنقرة
دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلس "الناتو" إلى وقف الأعمال الاستفزازية لأثينا ضد أنقرة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T11:12+0000
2022-12-24T11:13+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046669303_0:16:3582:2031_1920x0_80_0_0_4785212628d5f411147465adf2eb5e98.jpg
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله "أثينا ترتكب أعمال استفزازية بعيدة عن القانون ويجب أن نقول للناتو في النهاية توقف عن مثل هذه الأعمال. وأضاف أكار قائلا: "تؤيد تركيا تحويل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط ​​إلى منطقة صداقة ويجب على اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلم من التاريخ".وشدد الوزير على أن "تكتل الناتو الذي يضم تركيا سيظل هيكلًا قويًا على الدوام". وفقًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن عسكرة الجزر يعد انتهاكًا للمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة ويدعو للتشكيك في سيادة الجزر، معتبراً أن تركيا عازمة على مناقشة وتحدي سيادة هذه الجزر إذا لم توقف اليونان الانتهاكات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046669303_427:0:3156:2047_1920x0_80_0_0_798e551b7d685361c38bdef6eb6b79ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الدفاع التركية تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية" ضد أنقرة

11:12 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 24.12.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلس "الناتو" إلى وقف الأعمال الاستفزازية لأثينا ضد أنقرة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله "أثينا ترتكب أعمال استفزازية بعيدة عن القانون ويجب أن نقول للناتو في النهاية توقف عن مثل هذه الأعمال.
وأضاف أكار قائلا: "تؤيد تركيا تحويل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط ​​إلى منطقة صداقة ويجب على اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلم من التاريخ".
وشدد الوزير على أن "تكتل الناتو الذي يضم تركيا سيظل هيكلًا قويًا على الدوام".
وفقًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن عسكرة الجزر يعد انتهاكًا للمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة ويدعو للتشكيك في سيادة الجزر، معتبراً أن تركيا عازمة على مناقشة وتحدي سيادة هذه الجزر إذا لم توقف اليونان الانتهاكات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала