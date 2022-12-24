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https://sputnikarabic.ae/20221224/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تنقل-الأبحاث-البيولوجية-من-أوكرانيا-إلى-دول-أخرى-1071539443.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى
اعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن البنتاغون ينقل الأبحاث البيولوجية العسكرية التي لم تكتمل في... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T07:43+0000
2022-12-24T07:43+0000
روسيا
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قال إيغور كيريلوف "وفقًا للمعلومات المتاحة ينقل البنتاغون بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".وأضاف كيريلوف بالقول: " في الوقت نفسه، فإن التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وولايات أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ - كينيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة للإدارة العسكرية الأمريكية الدول التي لديها بالفعل مختبرات بمستوى عالٍ من العزلة البيولوجية على أراضيها ".وأكد كيريلوف على أنه تم إجراء تدريبات ودورات مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص على الأراضي الأوكرانية.
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روسيا

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى

07:43 GMT 24.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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اعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن البنتاغون ينقل الأبحاث البيولوجية العسكرية التي لم تكتمل في أوكرانيا إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
قال إيغور كيريلوف "وفقًا للمعلومات المتاحة ينقل البنتاغون بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".
وأضاف كيريلوف بالقول: " في الوقت نفسه، فإن التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وولايات أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ - كينيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة للإدارة العسكرية الأمريكية الدول التي لديها بالفعل مختبرات بمستوى عالٍ من العزلة البيولوجية على أراضيها ".
وأكد كيريلوف على أنه تم إجراء تدريبات ودورات مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص على الأراضي الأوكرانية.
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