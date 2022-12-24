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الملك تشارلز يطرد الأمير أندرو من قصر باكنغهام
الملك تشارلز يطرد الأمير أندرو من قصر باكنغهام
قرر الملك تشارلز طرد أخيه الأمير أندرو من قصر باكنغهام، وذلك على خلفية تجريده من ألقابه الملكية منذ سنوات، بسبب فضيحة تورط بها. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T12:11+0000
2022-12-24T12:11+0000
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ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مصدرا أكد أنه "طُلب من دوق يورك التوقف عن استخدام قصر باكنغهام كمساحة مكتبية؛ مما أدى فعليًّا إلى قطع رابطته الأخيرة مع حياته القديمة كفرد من العائلة المالكة".وأوضح المصدر أن "أي وجود له (الأمير أندرو) في القصر قد انتهى رسميًّا"، مشددا على أن الملك تشارلز قد قرر ذلك، حيث أصبح خارج العائلة المالكة.وبناء على قرار الملك تشارلز، فإن كل الموظفين الذين ظلوا يعملون مع الأمير أندرو على الرغم من تجريده من الألقاب الملكية، قد يواجهون الطرد الآن، وفقا لما أكده المصدر.وكان الملك تشارلز قد أجرى تغييرات في المناصب العسكرية الملكية العليا، حيث تم تعيين الملكة كاميلا بديلةً لأندرو، كعقيد في حرس غرينادير.كذلك شملت التغييرات ترقية أميرة ويلز، كيت ميدلتون، إلى دورها الأول في الجيش؛ حيث تتولى منصب عقيد الحرس الأيرلندي من زوجها الأمير وليام الذي سيصبح عقيدًا في الحرس الويلزي بدلًا من ذلك.وكانت الملكة إليزابيث قد جردت الأمير أندرو من ألقابه الملكية، على خلفية فضيحة أحاطت بعلاقاته مع رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي انتحر في السجن بعد حبسه بتهم جرائم جنسية تتعلق بالأطفال.طالع أيضا: دعوات لنزع الامتيازات العسكرية من الأمير البريطاني أندرو
https://sputnikarabic.ae/20220117/الأمير-تشارلز-يتجاهل-سؤالا-عن-شقيقه-أندرو-بعد-تجريده-من-رتبه-العسكرية-فيديو-1056444645.html
https://sputnikarabic.ae/20220114/الكشف-عن-دور-الأمير-تشارلز-ونجله-وليام-في-الإطاحة-بالأمير-أندرويتعلق-ببقاء-المؤسسة-بأي-ثمن-1056209414.html
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الملك تشارلز يطرد الأمير أندرو من قصر باكنغهام

12:11 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAالأمير البريطاني أندرو
الأمير البريطاني أندرو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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قرر الملك تشارلز طرد أخيه الأمير أندرو من قصر باكنغهام، وذلك على خلفية تجريده من ألقابه الملكية منذ سنوات، بسبب فضيحة تورط بها.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مصدرا أكد أنه "طُلب من دوق يورك التوقف عن استخدام قصر باكنغهام كمساحة مكتبية؛ مما أدى فعليًّا إلى قطع رابطته الأخيرة مع حياته القديمة كفرد من العائلة المالكة".
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وأوضح المصدر أن "أي وجود له (الأمير أندرو) في القصر قد انتهى رسميًّا"، مشددا على أن الملك تشارلز قد قرر ذلك، حيث أصبح خارج العائلة المالكة.
وبناء على قرار الملك تشارلز، فإن كل الموظفين الذين ظلوا يعملون مع الأمير أندرو على الرغم من تجريده من الألقاب الملكية، قد يواجهون الطرد الآن، وفقا لما أكده المصدر.

أيضا فلن يستطيع الأمير البالغ من العمر 62 عاما أن يستخدم القصر كعنوان لمراسلاته المستقبلية.

وكان الملك تشارلز قد أجرى تغييرات في المناصب العسكرية الملكية العليا، حيث تم تعيين الملكة كاميلا بديلةً لأندرو، كعقيد في حرس غرينادير.
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كذلك شملت التغييرات ترقية أميرة ويلز، كيت ميدلتون، إلى دورها الأول في الجيش؛ حيث تتولى منصب عقيد الحرس الأيرلندي من زوجها الأمير وليام الذي سيصبح عقيدًا في الحرس الويلزي بدلًا من ذلك.

يشار إلى أن الأمير أندرو كان قد ورث منصب عقيد لحرس غرينادير من والده الراحل دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عندما تقاعد من الحياة العامة سنة 2017.

وكانت الملكة إليزابيث قد جردت الأمير أندرو من ألقابه الملكية، على خلفية فضيحة أحاطت بعلاقاته مع رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي انتحر في السجن بعد حبسه بتهم جرائم جنسية تتعلق بالأطفال.
طالع أيضا: دعوات لنزع الامتيازات العسكرية من الأمير البريطاني أندرو
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