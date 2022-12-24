https://sputnikarabic.ae/20221224/انتخاب-سيتيفيني-رابوكا-رئيسا-لوزراء-فيجي-1071537916.html
انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي
انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي
صوت المشرعون في فيجي لانتخاب سيتيفيني رابوكا، 74 عاما، من حزب التحالف الشعبي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T04:10+0000
2022-12-24T04:10+0000
2022-12-24T04:10+0000
جزر فيجي
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن رئيس مجلس النواب نايكاما لالابالافر، يوم السبت أن 28 عضوا في برلمان فيجي دعموا رابوكا في تصويت سري.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحالف الشعبي بزعامة رابوكا على تشكيل حكومة ائتلافية.وأجريت الانتخابات البرلمانية في فيجي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحصل أي من الأحزاب على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل الحكومة.وسيضع قرار تشكيل ائتلاف حدا لحكم حزب فيجي فيرست الذي دام 8 سنوات والهيمنة السياسية لرئيس الوزراء فرانك باينيماراما التي استمرت 16 عاما.وحصل باينيماراما على 27 صوتا خلال التصويت البرلماني السري يوم السبت.أطاح باينيماراما بحكومة فيجي في انقلاب عسكري عام 2006، وقدم دستورا جديدا في عام 2013، وفاز في الانتخابات مرتين.
https://sputnikarabic.ae/20211219/مركز-زلزال-شدته-61-درجة-يضرب-فيجي-1054349841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جزر فيجي, العالم
انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي
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صوت المشرعون في فيجي لانتخاب سيتيفيني رابوكا، 74 عاما، من حزب التحالف الشعبي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وأعلن رئيس مجلس النواب نايكاما لالابالافر، يوم السبت أن 28 عضوا في برلمان فيجي دعموا رابوكا في تصويت سري.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحالف الشعبي بزعامة رابوكا على تشكيل حكومة ائتلافية.
19 ديسمبر 2021, 17:38 GMT
وأجريت الانتخابات البرلمانية في فيجي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحصل أي من الأحزاب على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل الحكومة.
وسيضع قرار تشكيل ائتلاف حدا لحكم حزب فيجي فيرست الذي دام 8 سنوات والهيمنة السياسية لرئيس الوزراء فرانك باينيماراما التي استمرت 16 عاما.
وحصل باينيماراما على 27 صوتا خلال التصويت البرلماني السري يوم السبت.
أطاح باينيماراما بحكومة فيجي في انقلاب عسكري عام 2006، وقدم دستورا جديدا في عام 2013، وفاز في الانتخابات مرتين.