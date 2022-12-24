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انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي
انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي
صوت المشرعون في فيجي لانتخاب سيتيفيني رابوكا، 74 عاما، من حزب التحالف الشعبي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T04:10+0000
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جزر فيجي
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن رئيس مجلس النواب نايكاما لالابالافر، يوم السبت أن 28 عضوا في برلمان فيجي دعموا رابوكا في تصويت سري.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحالف الشعبي بزعامة رابوكا على تشكيل حكومة ائتلافية.وأجريت الانتخابات البرلمانية في فيجي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحصل أي من الأحزاب على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل الحكومة.وسيضع قرار تشكيل ائتلاف حدا لحكم حزب فيجي فيرست الذي دام 8 سنوات والهيمنة السياسية لرئيس الوزراء فرانك باينيماراما التي استمرت 16 عاما.وحصل باينيماراما على 27 صوتا خلال التصويت البرلماني السري يوم السبت.أطاح باينيماراما بحكومة فيجي في انقلاب عسكري عام 2006، وقدم دستورا جديدا في عام 2013، وفاز في الانتخابات مرتين.
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جزر فيجي, العالم
جزر فيجي, العالم

انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي

04:10 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / Leon Lord يرحب الراقصون التقليديون الذين يرتدون التنانير العشبية بالمصطافين في مطار نادي، فيدجي 1 ديسمبر 2021.
يرحب الراقصون التقليديون الذين يرتدون التنانير العشبية بالمصطافين في مطار نادي، فيدجي 1 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / Leon Lord
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صوت المشرعون في فيجي لانتخاب سيتيفيني رابوكا، 74 عاما، من حزب التحالف الشعبي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن رئيس مجلس النواب نايكاما لالابالافر، يوم السبت أن 28 عضوا في برلمان فيجي دعموا رابوكا في تصويت سري.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحالف الشعبي بزعامة رابوكا على تشكيل حكومة ائتلافية.
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وأجريت الانتخابات البرلمانية في فيجي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحصل أي من الأحزاب على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل الحكومة.
وسيضع قرار تشكيل ائتلاف حدا لحكم حزب فيجي فيرست الذي دام 8 سنوات والهيمنة السياسية لرئيس الوزراء فرانك باينيماراما التي استمرت 16 عاما.
وحصل باينيماراما على 27 صوتا خلال التصويت البرلماني السري يوم السبت.
أطاح باينيماراما بحكومة فيجي في انقلاب عسكري عام 2006، وقدم دستورا جديدا في عام 2013، وفاز في الانتخابات مرتين.
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