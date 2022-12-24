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https://sputnikarabic.ae/20221224/بوركينا-فاسو-تطلب-من-منسقة-الأمم-المتحدة-مغادرة-البلاد-شخص-غير-مرغوب-فيه-1071542311.html
بوركينا فاسو تطلب من منسقة الأمم المتحدة مغادرة البلاد: شخص غير مرغوب فيه
بوركينا فاسو تطلب من منسقة الأمم المتحدة مغادرة البلاد: شخص غير مرغوب فيه
أعلنت بوركينا فاسو، ان المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في الدولة الأفريقية، باربرا مانزي، "شخصا ‏غير مرغوب فيه"، وأمرتها بمغادرة البلاد على الفور.‏ 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:37+0000
2022-12-24T10:37+0000
العالم
بوركينا فاسو
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية بوركينا فاسو، أمس الجمعة، إن مانزي "شخص غير مرغوب فيه في التراب الوطني، ولذلك، يُطلب منها مغادرة بوركينا فاسو في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022".ولم توضح حكومة بوركينا فاسو في الوقت الحالي أسباب القرار الذي اتخذته حيال باربرا مانزي.وتأتي مغادرة منسق الأمم المتحدة، باربرا مانزي، لبوركينا فاسو، قبل أيام من مغادرة "مواطنين فرنسيين متهمين بالتجسس".وفي مطلع الشهر الجاري، أمرت بوركينا فاسو، بالتعليق الفوري لبث إذاعة راديو فرنسا الدولي (RFI)، متهمة إياها بنشر "رسالة ترهيب" منسوبة إلى "زعيم إرهابي".وبوركينا فاسو، هي ثاني دولة في غرب إفريقيا تخضع للحكم العسكري، بعد مالي، تعلق الإذاعة الفرنسية من البث هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221126/بوركينا-فاسو-مقتل-4-جنود-و3-مدنيين-في-هجومين-1070582207.html
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العالم, بوركينا فاسو
العالم, بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تطلب من منسقة الأمم المتحدة مغادرة البلاد: شخص غير مرغوب فيه

10:37 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أعلنت بوركينا فاسو، ان المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في الدولة الأفريقية، باربرا مانزي، "شخصا ‏غير مرغوب فيه"، وأمرتها بمغادرة البلاد على الفور.‏
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية بوركينا فاسو، أمس الجمعة، إن مانزي "شخص غير مرغوب فيه في التراب الوطني، ولذلك، يُطلب منها مغادرة بوركينا فاسو في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
ولم توضح حكومة بوركينا فاسو في الوقت الحالي أسباب القرار الذي اتخذته حيال باربرا مانزي.
وتأتي مغادرة منسق الأمم المتحدة، باربرا مانزي، لبوركينا فاسو، قبل أيام من مغادرة "مواطنين فرنسيين متهمين بالتجسس".
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بوركينا فاسو... مقتل 4 جنود و3 مدنيين في هجومين
26 نوفمبر, 22:28 GMT
وفي مطلع الشهر الجاري، أمرت بوركينا فاسو، بالتعليق الفوري لبث إذاعة راديو فرنسا الدولي (RFI)، متهمة إياها بنشر "رسالة ترهيب" منسوبة إلى "زعيم إرهابي".
وبوركينا فاسو، هي ثاني دولة في غرب إفريقيا تخضع للحكم العسكري، بعد مالي، تعلق الإذاعة الفرنسية من البث هذا العام.
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