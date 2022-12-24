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https://sputnikarabic.ae/20221224/حفتر-يعلن-عن-فرصة-أخيرة-لرسم-خارطة-الطريق-وإجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1071548502.html
حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا
حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا
أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم السبت، عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T13:32+0000
2022-12-24T13:43+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا في بنغازي: "نذكر بأننا اول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية".وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودون تهميش.ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.ودعا حفتر "كل مدن ومناطق الغرب الليبي الى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطن بصورة غير قانونية".وأكد حفتر خلال كلمته على وحدة ليبيا وعدم المساس بسيادتها، مضيفا أن "وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ".
https://sputnikarabic.ae/20221224/بنغازي-تحيي-اليوم-الذكرى-الـ-71-لاستقلال-ليبيا-والانقسام-السياسي-يلقي-بظلاله-على-المشهد-1071546507.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا

13:32 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 24.12.2022)
© Photo / الجيش الليبيحفتر يلتقي قادة الجيش الليبي
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Photo / الجيش الليبي
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أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم السبت، عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا في بنغازي: "نذكر بأننا اول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية".
وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودون تهميش.
ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.
الوضع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
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12:39 GMT
ودعا حفتر "كل مدن ومناطق الغرب الليبي الى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطن بصورة غير قانونية".
وأكد حفتر خلال كلمته على وحدة ليبيا وعدم المساس بسيادتها، مضيفا أن "وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ".
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