عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-ناقلة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071541042.html
قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو
قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو
أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرغ شمالي جنوب أفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:27+0000
2022-12-24T09:27+0000
جنوب أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062647649_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_67360b654c4ca8914bc2b509ece10f87.jpg
ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".وفي السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.وقال نتلادي، إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار".وأضاف "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062647649_0:278:540:683_1920x0_80_0_0_97919454cd723c6370e9ae046e42ce22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو

09:27 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeriانفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام
انفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
تابعنا عبرTelegram
أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرغ شمالي جنوب أفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".
وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
وقال نتلادي، إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار".

وأضاف "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".
وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала