https://sputnikarabic.ae/20221224/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-ناقلة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071541042.html
قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو
قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو
أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرغ شمالي جنوب أفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:27+0000
2022-12-24T09:27+0000
2022-12-24T09:27+0000
جنوب أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062647649_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_67360b654c4ca8914bc2b509ece10f87.jpg
ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".وفي السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.وقال نتلادي، إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار".وأضاف "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062647649_0:278:540:683_1920x0_80_0_0_97919454cd723c6370e9ae046e42ce22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا... فيديو
تابعنا عبر
أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرغ شمالي جنوب أفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".
وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
وقال نتلادي، إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار".
وأضاف "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".
وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.