https://sputnikarabic.ae/20221224/قيادي-في-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-يلوح-باستئناف-الهجمات-على-المنشآت-النفطية-السعودية-1071542424.html

قيادي في جماعة أنصار الله اليمنية يلوح باستئناف الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

قيادي في جماعة أنصار الله اليمنية يلوح باستئناف الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

حذر القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، من تداعيات تجدد القتال في اليمن، على اقتصاد السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T10:33+0000

2022-12-24T10:33+0000

2022-12-24T10:33+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر الحوثي، عبر تويتر تعليقا على إعلان السعودية تحقيق فائض في موازنتها، "‏مادام والسعودية أعلنت عن فائض في الموازنة فأنصحها بأن تخفض الضرائب حتى تترك فرصة أو استراحة للمواطن".وأضاف: "في حالة تجدد المواجهات قد تعود الموازنة لما كانت عليه في سنة 2018/2019".ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت السعودية تحقيق فائض في ميزانية عام 2022 بلغ 27.2 مليار دولار أميركي ما يعادل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو الأول من نوعه منذ 2013.وسجلت موازنة السعودية في العام 2019 أضخم إنقاق سنوي، وإجمالي عجز بلغ 35 مليار دولار أميركي.وأعلنت جماعة أنصار الله، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن التي استمرت 6 أشهر، إلى طريق مسدود، فيما تتمسك الجماعة، لتمديد الهدنة، بشرط دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/أنصار-الله-لا-يمكن-أن-تكون-هناك-هدنة-ما-لم-تستجب-لمطالب-الشعب-اليمني-1071498838.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن