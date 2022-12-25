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https://sputnikarabic.ae/20221225/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-الأمريكية-وتوقف-عشرات-القطارات-بسبب-العواصف-الثلجية-1071568404.html
إلغاء آلاف الرحلات الجوية الأمريكية وتوقف عشرات القطارات بسبب العواصف الثلجية
إلغاء آلاف الرحلات الجوية الأمريكية وتوقف عشرات القطارات بسبب العواصف الثلجية
زادت عمليات إلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية، في الأيام الاخيرة بسبب العواصف الشتوية الشديدة، التي ادت إلى تعطيل عمليات المطارات في جميع أنحاء الولايات... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:53+0000
2022-12-25T09:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.وقد فرضت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) تأخيرًا لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، لـ "سي إن إن" إن نظام الطيران الأمريكي "يعمل تحت ضغط هائل مع عاصفتين مختلفتين ورياح شديدة تؤثر على المطارات في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن نحو 10% من الرحلات الجوية الأمريكية ألغيت يوم الخميس.وتأخرت 10400 رحلة أمريكية أخرى يوم الجمعة - بما في ذلك أكثر من 40٪ من الرحلات التي تديرها أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز - بعد أن تأخر 11300 رحلة يوم الخميس.وتم إلغاء 357 رحلة في مطار سياتل تاكوما الدولي ، أو 63٪ من الرحلات المغادرة يوم الجمعة، فيما رفعت إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا هناك بسبب الثلوج والجليد ، لكن التأخير في وقت متأخر يوم الجمعة كان لا يزال متوسطه حوالي ثلاث ساعات.تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة في ديترويت مترو، إلى جانب 70٪ في بورتلاند، و 38٪ في لاغوارديا نيويورك، و 29٪ في شيكاغو أوهير و 27٪ في بوسطن.كانت شيكاغو تواجه درجات حرارة شديدة البرودة مع قشعريرة رياح تصل إلى -24 درجة فهرنهايت (ناقص 31 درجة مئوية).وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.وتضرب عاصفة ثلجية شديدة اجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما وصفت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".طالع أيضا: عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل
https://sputnikarabic.ae/20210202/عاصفة-ثلجية-ضخمة-تضرب-الساحل-الشرقي-للولايات-المتحدة-فيديو-1047980743.html
https://sputnikarabic.ae/20220906/توقف-حركة-الطيران-الدولية-إلى-الولايات-المتحدة-بسبب-عطل-في-أنظمة-الرادار-1067385177.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إلغاء آلاف الرحلات الجوية الأمريكية وتوقف عشرات القطارات بسبب العواصف الثلجية

09:53 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Geographonic
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زادت عمليات إلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية، في الأيام الاخيرة بسبب العواصف الشتوية الشديدة، التي ادت إلى تعطيل عمليات المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.
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2 فبراير 2021, 10:58 GMT
وقد فرضت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) تأخيرًا لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، لـ "سي إن إن" إن نظام الطيران الأمريكي "يعمل تحت ضغط هائل مع عاصفتين مختلفتين ورياح شديدة تؤثر على المطارات في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن نحو 10% من الرحلات الجوية الأمريكية ألغيت يوم الخميس.
وتأخرت 10400 رحلة أمريكية أخرى يوم الجمعة - بما في ذلك أكثر من 40٪ من الرحلات التي تديرها أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز - بعد أن تأخر 11300 رحلة يوم الخميس.

وألغت ساوث ويست 1238 رحلة يوم الجمعة، أي 29٪ من جميع رحلاتها المجدولة، بينما ألغت خطوط ألاسكا الجوية 507 رحلة، أو 64٪ من رحلاتها.

وتم إلغاء 357 رحلة في مطار سياتل تاكوما الدولي ، أو 63٪ من الرحلات المغادرة يوم الجمعة، فيما رفعت إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا هناك بسبب الثلوج والجليد ، لكن التأخير في وقت متأخر يوم الجمعة كان لا يزال متوسطه حوالي ثلاث ساعات.
تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة في ديترويت مترو، إلى جانب 70٪ في بورتلاند، و 38٪ في لاغوارديا نيويورك، و 29٪ في شيكاغو أوهير و 27٪ في بوسطن.
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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كانت شيكاغو تواجه درجات حرارة شديدة البرودة مع قشعريرة رياح تصل إلى -24 درجة فهرنهايت (ناقص 31 درجة مئوية).
وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.

وقد حثت السلطات في أجزاء من إنديانا وميتشيغان ونيويورك وأوهايو سائقي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وتضرب عاصفة ثلجية شديدة اجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما وصفت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".
طالع أيضا: عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل
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