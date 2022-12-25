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https://sputnikarabic.ae/20221225/استطلاع-ثلث-ناخبي-بريكست-فقط-يعتقدون-أنهم-اتخذوا-الخيار-الصحيح-1071562876.html
استطلاع: ثلث ناخبي "بريكست" فقط يعتقدون أنهم اتخذوا الخيار الصحيح
استطلاع: ثلث ناخبي "بريكست" فقط يعتقدون أنهم اتخذوا الخيار الصحيح
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفة التايمز الأمريكية، يوم السبت، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T01:52+0000
2022-12-25T01:52+0000
بريكست
العالم
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وفقًا للاستطلاع، يعتقد 34٪ فقط من الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخطوة كانت صائبة، بينما يعتقد 19٪ من المشاركين أنهم ارتكبوا خطأ بالتصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.على العكس من ذلك، يقول 15٪ من الأشخاص الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 الآن إنهم يوافقون على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي وما زال 53٪ يعتقدون أنه لم يكن قرارًا جيدًا.ويعتقد حوالي 41 ٪ من المشاركين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أسوأ بالنسبة للبلاد مما كانوا يتخيلون في عام 2016.إذا تم إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم، قال 47٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و 34٪ سيصوتون للمغادرة، و 8٪ سيمتنعون عن التصويت.في يونيو 2016، صوت 51.8٪ من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1٪ ممن صوتوا لصالح لندن للبقاء في الاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20211219/الحكومة-البريطانية-تسند-مهام-التفاوض-مع-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-بريكست-لوزيرة-الخارجية-1054352572.html
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بريكست, العالم, بريطانيا
بريكست, العالم, بريطانيا

استطلاع: ثلث ناخبي "بريكست" فقط يعتقدون أنهم اتخذوا الخيار الصحيح

01:52 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن 15 يناير/ كانون الثاني 2019
مظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن 15 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفة التايمز الأمريكية، يوم السبت، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ما زالوا يعتقدون أنهم اتخذوا القرار الصحيح.
موسكو - سبوتنيك. وفقًا للاستطلاع، يعتقد 34٪ فقط من الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخطوة كانت صائبة، بينما يعتقد 19٪ من المشاركين أنهم ارتكبوا خطأ بالتصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية
19 ديسمبر 2021, 18:57 GMT
على العكس من ذلك، يقول 15٪ من الأشخاص الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 الآن إنهم يوافقون على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي وما زال 53٪ يعتقدون أنه لم يكن قرارًا جيدًا.
ويعتقد حوالي 41 ٪ من المشاركين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أسوأ بالنسبة للبلاد مما كانوا يتخيلون في عام 2016.
إذا تم إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم، قال 47٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و 34٪ سيصوتون للمغادرة، و 8٪ سيمتنعون عن التصويت.
في يونيو 2016، صوت 51.8٪ من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1٪ ممن صوتوا لصالح لندن للبقاء في الاتحاد.
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