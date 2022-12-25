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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/استطلاع-رأي-نحو-نصف-الألمان-يعارضون-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-1071584437.html
استطلاع رأي: نحو نصف الألمان يعارضون إرسال دبابات إلى أوكرانيا
استطلاع رأي: نحو نصف الألمان يعارضون إرسال دبابات إلى أوكرانيا
أجرت شركة " يوجوف" الدولية المختصة في أبحاث السوق، استطلاع رأي أظهر أن ما يقرب من نصف الألمان يعارضون إرسال دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:11+0000
2022-12-25T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع، فإن 45% من المشاركين يعارضون شحن الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، بينما أيد 33% فقط الخطوة ورفض 22% الإجابة بالإيجاب أو الرفض.وحظي إمداد أوكرانيا بالأسلحة بأقوى دعم بين أنصار حزب الخضر في ألمانيا، حيث أيده 50% وعارضه 25%، كما عارض أنصار حزبي الائتلاف الحاكم الآخرين إرسال دبابات إلى أوكرانيا بنسبة 41% مقابل 40% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي و 42% مقابل 33% من أنصار الحزب الديمقراطي الحر.وأضافت نتائج الاستطلاع أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة حظي بأدنى دعم بين أنصار المعارضة، حيث عارضه 43% من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، و 38% من أنصار الاتحاد المسيحي الاجتماعي.يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، رد المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا وتكرارا على مطالب بإرسال دبابات ومزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث قال إن برلين ستتصرف بالتنسيق مع حلفائها بدلا من اتخاذ إجراء أحادي الجانب.
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أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

استطلاع رأي: نحو نصف الألمان يعارضون إرسال دبابات إلى أوكرانيا

15:11 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanovدبابات أوكرانية
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
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أجرت شركة " يوجوف" الدولية المختصة في أبحاث السوق، استطلاع رأي أظهر أن ما يقرب من نصف الألمان يعارضون إرسال دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع، فإن 45% من المشاركين يعارضون شحن الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، بينما أيد 33% فقط الخطوة ورفض 22% الإجابة بالإيجاب أو الرفض.
وحظي إمداد أوكرانيا بالأسلحة بأقوى دعم بين أنصار حزب الخضر في ألمانيا، حيث أيده 50% وعارضه 25%، كما عارض أنصار حزبي الائتلاف الحاكم الآخرين إرسال دبابات إلى أوكرانيا بنسبة 41% مقابل 40% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي و 42% مقابل 33% من أنصار الحزب الديمقراطي الحر.
وأضافت نتائج الاستطلاع أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة حظي بأدنى دعم بين أنصار المعارضة، حيث عارضه 43% من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، و 38% من أنصار الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، رد المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا وتكرارا على مطالب بإرسال دبابات ومزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث قال إن برلين ستتصرف بالتنسيق مع حلفائها بدلا من اتخاذ إجراء أحادي الجانب.
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