عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/الدبيبة-يؤكد-على-ضرورة-امتثال-سيف-الإسلام-القذافي-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1071583989.html
الدبيبة يؤكد على ضرورة امتثال سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية
الدبيبة يؤكد على ضرورة امتثال سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية
أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، على "ضرورة امتثال سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، والمطلوب بشبهة ارتكابه جرائم ضد... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:08+0000
2022-12-25T15:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
وكشف الدبيبة، في تصريحات مع قناة العربية، النقاب عن أنه "لا نية لحكومته لتسليم عبد الله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة"، قائلا: "نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب".وأضاف أنه "ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا"، لافتًا إلى أن "الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية".وأعرب عن "شعوره بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم"، مؤكدا أن "جرم تأجيل الانتخابات يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ 10 سنوات".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وتمكنت الأمم المتحدة، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات الأطراف الليبية كافة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/عائلة-مدير-الاستخبارات-الليبية-السابق-عبد-الله-السنوسي-تقول-إنه-جرى-تسليمه-للولايات-المتحدة-1071437438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الدبيبة يؤكد على ضرورة امتثال سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية

15:08 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Yousef Murad
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، على "ضرورة امتثال سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، والمطلوب بشبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث ثورة فبراير 2011".
وكشف الدبيبة، في تصريحات مع قناة العربية، النقاب عن أنه "لا نية لحكومته لتسليم عبد الله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة"، قائلا: "نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب".
وأضاف أنه "ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا"، لافتًا إلى أن "الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية".
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
تضارب الأنباء حول تسليم مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي إلى أمريكا
21 ديسمبر, 09:21 GMT
وأعرب عن "شعوره بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم"، مؤكدا أن "جرم تأجيل الانتخابات يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ 10 سنوات".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وتمكنت الأمم المتحدة، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات الأطراف الليبية كافة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала