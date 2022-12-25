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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/الدفاع-الروسية-تحييد-مئات-العسكريين-الأوكران-وإسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-دونباس-وخاركوف-1071575185.html
الدفاع الروسية: تحييد مئات العسكريين الأوكران وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة في دونباس وخاركوف
الدفاع الروسية: تحييد مئات العسكريين الأوكران وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة في دونباس وخاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد حوالي 90 عسكريا من القوات العسكرية الأوكرانية على محاور كوبيانسك وكراسنوليمان. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:07+0000
2022-12-25T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في إحاطتها إن "أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث عربات قتال مصفحة وثلاث مركبات على محور كوبيانسك نتيجة ضربات المدفعية على معاقل العدو في بلدات كيسلوفكا وتابايفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف".كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت عددا من أنظمة المدفعية الأمريكية من طراز "إم 777" التي يستخدمها الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى عدد من أنظمة "غراد" و"أوراغان" في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك.وأضافت الوزارة في إحاطتها أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت يوم أمس السبت خمس طائرات مسيرة أوكرانية وست قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما باتجاه بافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث تم تحييد أكثر من 50 جنديًا وأربع عربات عسكرية مصفحة.
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الدفاع الروسية: تحييد مئات العسكريين الأوكران وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة في دونباس وخاركوف

11:07 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد حوالي 90 عسكريا من القوات العسكرية الأوكرانية على محاور كوبيانسك وكراسنوليمان.
وقالت الوزارة في إحاطتها إن "أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث عربات قتال مصفحة وثلاث مركبات على محور كوبيانسك نتيجة ضربات المدفعية على معاقل العدو في بلدات كيسلوفكا وتابايفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف".
كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت عددا من أنظمة المدفعية الأمريكية من طراز "إم 777" التي يستخدمها الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى عدد من أنظمة "غراد" و"أوراغان" في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك.
وأضافت الوزارة في إحاطتها أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت يوم أمس السبت خمس طائرات مسيرة أوكرانية وست قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما باتجاه بافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث تم تحييد أكثر من 50 جنديًا وأربع عربات عسكرية مصفحة.
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