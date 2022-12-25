https://sputnikarabic.ae/20221225/النمسا-دفن-10-أشخاص-في-انهيار-جليدي-1071589752.html
النمسا... دفن 10 أشخاص في انهيار جليدي
النمسا... دفن 10 أشخاص في انهيار جليدي
أعلنت الشرطة النمساوية أن 10 أشخاص من عشاق الرياضات الشتوية دفنوا، اليوم الأحد، في انهيار جليدي في منطقة فورارلبيرغ غربي البلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T17:46+0000
2022-12-25T17:46+0000
2022-12-25T17:46+0000
العالم
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وصرح متحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي مقتضب: "تم إنقاذ شخص، بينما تستمر العملية في العثور على الآخرين"، دون مزيد من التفاصيل حول مصيرهم.تم حشد طائرات هليكوبتر وعدة فرق مصحوبة بالكلاب للبحث.حدث الانهيار الجليدي في حوالي الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (2:00 مساء بتوقيت غرينتش) على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة Lech Zürz للتزلج.حذّر رجال الإنقاذ في نهاية الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في سياق طقس معتدل.في السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية في النمسا في معدل سنوي يقارب عشرين حالة وفاة.
https://sputnikarabic.ae/20220205/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الانهيارات-الجليدية-في-النمسا-إلى-9--1058063322.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
النمسا... دفن 10 أشخاص في انهيار جليدي
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أعلنت الشرطة النمساوية أن 10 أشخاص من عشاق الرياضات الشتوية دفنوا، اليوم الأحد، في انهيار جليدي في منطقة فورارلبيرغ غربي البلاد.
وصرح متحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي مقتضب: "تم إنقاذ شخص، بينما تستمر العملية في العثور على الآخرين"، دون مزيد من التفاصيل حول مصيرهم.
تم حشد طائرات هليكوبتر وعدة فرق مصحوبة بالكلاب للبحث.
حدث الانهيار الجليدي في حوالي الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (2:00 مساء بتوقيت غرينتش) على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة Lech Zürz للتزلج.
حذّر رجال الإنقاذ في نهاية الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في سياق طقس معتدل.
في السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية في النمسا
في معدل سنوي يقارب عشرين حالة وفاة.