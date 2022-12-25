https://sputnikarabic.ae/20221225/تونس-تخصيص-18-مليار-دولار-كنفقات-تعهد-خلال-السنة-المالية-2023-1071568679.html
تونس... تخصيص 18 مليار دولار كنفقات تعهد خلال السنة المالية 2023
تونس... تخصيص 18 مليار دولار كنفقات تعهد خلال السنة المالية 2023
تعهدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، بإنفاق مبلغ 56.7 مليار دينار (18 مليار دولار) على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال السنة المالية 2023. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:46+0000
2022-12-25T09:46+0000
2022-12-25T09:46+0000
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وحسب موقع قناة "نسمة"، يتضمن الجدول المتعلق باعتمادات التعهد في إطار نفقات الدولة لسنة 2023، تخصيص قرابة 22.7 مليار دينار على شكل أجور، علما وأن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم خلال 2023 يقارب 658 ألف و911 موظفا منهم 206 ألف و303 موظفا يعملون بوزارة التربية.وتصدرت وزارة التربية قائمة نفقات التعهد لسنة 2023 بنحو 7.7 مليار دينار تليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بـ 5.9 مليار دينار ووزارة الداخلية 5.7 مليار دينار.ورصدت الحكومة على شكل نفقات تعهد 3.9 مليار دينار لوزارة الدفاع الوطني في حين ستخصص 3.6 مليار دينار لوزارة الصحة و3.2 مليار دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية.وستوجه الحكومة مبلغ 5.3 مليار دينار على شكل نفقات تمويل خلال سنة 2023 ومبلغ 2.9 مليار دينار على شكل نفقات طارئة وغير موزعة.كما تضمن قانون المالية لسنة 2023، توجيه نفقات تعهد لمجلس النواب في حدود 35 مليون دينار و31 مليون دينار لمحكمة المحاسبات و74 مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين لم ترصد أي نفقات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وللمحكمة الدستورية.وستحصل رئاسة الجمهورية على 190 مليون دينار على شكل نفقات تعهد ورئاسة الحكومة على قرابة 253 مليون دينار ووزارة العدل على مبلغ 990 مليون دينار والشؤون الخارجية على نحو 330 مليون دينار والشؤون الدينية على زهاء 178 مليون دينار.وستوجه الحكومة في إطار الانفاق على الحقائب الاقتصادية، 2.9 مليار دينار لوزارة الفلاحة و2.6 مليار دينار لوزارة التجارة و1.1 مليار دينار لوزارة المالية.وستخصص 930 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والتخطيط و82 مليون دينار لوزارة لأملاك الدولة و315 مليون دينار لوزارة الاتصال و174 مليون دينار لوزارة السياحة.وستحصل وزارة التعليم العالي، من جانبها، على زهاء 2.2 مليار دينار خلال سنة 2023 في حين ستنفق الحكومة قرابة 990 مليون دينار لتنفيذ برامج وزارة التشغيل.
https://sputnikarabic.ae/20221016/وزيرة-المال-التونسية-تتوقع-أن-يعيد-اتفاق-صندوق-النقد-الاستقرار-الاقتصادي-لبلادها-1069078641.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... تخصيص 18 مليار دولار كنفقات تعهد خلال السنة المالية 2023
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تعهدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، بإنفاق مبلغ 56.7 مليار دينار (18 مليار دولار) على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال السنة المالية 2023.
وحسب موقع
قناة "نسمة"، يتضمن الجدول المتعلق باعتمادات التعهد في إطار نفقات الدولة لسنة 2023، تخصيص قرابة 22.7 مليار دينار على شكل أجور، علما وأن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم خلال 2023 يقارب 658 ألف و911 موظفا منهم 206 ألف و303 موظفا يعملون بوزارة التربية.
وتصدرت وزارة التربية قائمة نفقات التعهد لسنة 2023 بنحو 7.7 مليار دينار تليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بـ 5.9 مليار دينار ووزارة الداخلية 5.7 مليار دينار.
ورصدت الحكومة على شكل نفقات تعهد 3.9 مليار دينار لوزارة الدفاع الوطني في حين ستخصص 3.6 مليار دينار لوزارة الصحة و3.2 مليار دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وستوجه الحكومة مبلغ 5.3 مليار دينار على شكل نفقات تمويل خلال سنة 2023 ومبلغ 2.9 مليار دينار على شكل نفقات طارئة وغير موزعة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2023، توجيه نفقات تعهد لمجلس النواب في حدود 35 مليون دينار و31 مليون دينار لمحكمة المحاسبات و74 مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين لم ترصد أي نفقات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وللمحكمة الدستورية.
وستحصل رئاسة الجمهورية على 190 مليون دينار على شكل نفقات تعهد ورئاسة الحكومة على قرابة 253 مليون دينار ووزارة العدل على مبلغ 990 مليون دينار والشؤون الخارجية على نحو 330 مليون دينار والشؤون الدينية على زهاء 178 مليون دينار.
وستوجه الحكومة في إطار الانفاق على الحقائب الاقتصادية، 2.9 مليار دينار لوزارة الفلاحة و2.6 مليار دينار لوزارة التجارة و1.1 مليار دينار لوزارة المالية.
وستخصص 930 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والتخطيط و82 مليون دينار لوزارة لأملاك الدولة و315 مليون دينار لوزارة الاتصال و174 مليون دينار لوزارة السياحة.
وستحصل وزارة التعليم العالي، من جانبها، على زهاء 2.2 مليار دينار خلال سنة 2023 في حين ستنفق الحكومة قرابة 990 مليون دينار لتنفيذ برامج وزارة التشغيل.