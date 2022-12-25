عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يدعو-لتعزيز-التعاون-مع-مصر-1071565674.html
رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر
رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:12+0000
2022-12-25T07:12+0000
أخبار العراق اليوم
محمد الحلبوسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/12/1044871258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8e48504e9c7124f1e04619294a84b80.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".وأوضح البيان أن رئيس مجلس النواب رحب في بداية اللقاء بالوفد المصري الذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.وأشاد بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تساعد في توحيد المواقف والرؤى العربية حيال القضايا المشتركة.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.وثمن الحلبوسي الموقف المصري الداعم للعراق، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.في المقابل عبر الوفد الزائر عن دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وتحقيق وحدة الصف العربي.
https://sputnikarabic.ae/20221108/السوداني-والحلبوسي-يؤكدان-أهمية-التعاون-الوثيق-بين-السلطتين-التشريعية-والتنفيذية-في-العراق-1069943530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/12/1044871258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0428b21811d3dc315f3d0df093496d76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, محمد الحلبوسي
أخبار العراق اليوم, محمد الحلبوسي

رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر

07:12 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegram
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
السوداني والحلبوسي يؤكدان أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق
8 نوفمبر, 11:33 GMT
وقال البيان إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".
وأوضح البيان أن رئيس مجلس النواب رحب في بداية اللقاء بالوفد المصري الذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.
وأشاد بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تساعد في توحيد المواقف والرؤى العربية حيال القضايا المشتركة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وثمن الحلبوسي الموقف المصري الداعم للعراق، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
في المقابل عبر الوفد الزائر عن دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وتحقيق وحدة الصف العربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала