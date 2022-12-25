https://sputnikarabic.ae/20221225/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يدعو-لتعزيز-التعاون-مع-مصر-1071565674.html
رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر
رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:12+0000
2022-12-25T07:12+0000
2022-12-25T07:12+0000
أخبار العراق اليوم
محمد الحلبوسي
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".وأوضح البيان أن رئيس مجلس النواب رحب في بداية اللقاء بالوفد المصري الذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.وأشاد بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تساعد في توحيد المواقف والرؤى العربية حيال القضايا المشتركة.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.وثمن الحلبوسي الموقف المصري الداعم للعراق، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.في المقابل عبر الوفد الزائر عن دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وتحقيق وحدة الصف العربي.
https://sputnikarabic.ae/20221108/السوداني-والحلبوسي-يؤكدان-أهمية-التعاون-الوثيق-بين-السلطتين-التشريعية-والتنفيذية-في-العراق-1069943530.html
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أخبار العراق اليوم, محمد الحلبوسي
أخبار العراق اليوم, محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع مصر
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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".
وأوضح البيان أن رئيس مجلس النواب
رحب في بداية اللقاء بالوفد المصري الذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.
وأشاد بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تساعد في توحيد المواقف والرؤى العربية حيال القضايا المشتركة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وثمن الحلبوسي الموقف المصري الداعم للعراق، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
في المقابل عبر الوفد الزائر عن دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وتحقيق وحدة الصف العربي.