عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/روسيا-لن-تورد-النفط-بالأسعار-التي-حددها-الغرب-وسيتم-البحث-عن-أسواق-جديدة-1071567026.html
روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة
روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:01+0000
2022-12-25T08:01+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104136/19/1041361920_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9106cf3767792a7a93c571f4d6ee0675.jpg
وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة "الشرق نيوز" قال إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.وأوضح سيلوانوف أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى بتكلفتها"، مؤكدا على أن الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية ولن نسمح بذلك.وأضاف سيلوانوف بالقول: "هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق، مشددا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.وفي سياق متصل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الوزارة لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل وبسعر "منخفض للغاية".واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104136/19/1041361920_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7802204dd98c2cb5f286258a4937d966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة

08:01 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى مع ارتفاع التكاليف.
وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة "الشرق نيوز" قال إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.
وأوضح سيلوانوف أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى بتكلفتها"، مؤكدا على أن الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية ولن نسمح بذلك.
وأضاف سيلوانوف بالقول: "هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق، مشددا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الوزارة لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل وبسعر "منخفض للغاية".
واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала