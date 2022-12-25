https://sputnikarabic.ae/20221225/روسيا-لن-تورد-النفط-بالأسعار-التي-حددها-الغرب-وسيتم-البحث-عن-أسواق-جديدة-1071567026.html
روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة
روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:01+0000
2022-12-25T08:01+0000
2022-12-25T08:01+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة "الشرق نيوز" قال إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.وأوضح سيلوانوف أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى بتكلفتها"، مؤكدا على أن الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية ولن نسمح بذلك.وأضاف سيلوانوف بالقول: "هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق، مشددا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.وفي سياق متصل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الوزارة لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل وبسعر "منخفض للغاية".واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة
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أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى مع ارتفاع التكاليف.
وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة "الشرق نيوز"
قال إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.
وأوضح سيلوانوف أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى بتكلفتها"، مؤكدا على أن الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية ولن نسمح بذلك.
وأضاف سيلوانوف بالقول: "هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق، مشددا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الوزارة لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل وبسعر "منخفض للغاية".
واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.