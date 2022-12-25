ما هي الرؤوس الحربية النووية التي تهدد العالم؟
© AP Photo / Susan Montoya Bryanصواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
توصف الرؤوس الحربية النووية بأنها أسلحة هجومية يؤدي استخدامها إلى دمار شامل لكل شيء في محيط الهدف على مساحات تختلف باختلاف الشحنة التفجيرية.
ويمكن لبعض الرؤوس النووية أن تدمر مدنا بأكملها وتقتل ملايين البشر دون تمييز، حسبما يقول موقع "ستاتيستا" الأمريكي، الذي أوضح أن استخدامها يدمر كل شيء في نطاق معين، ويؤدي إلى آثار كارثية بعيدة المدى على المناطق والبشر الموجودين على مسافة بعيدة من مركز الانفجار بسبب الإشعاع الناتج عن الانفجار.
4 أغسطس 2020, 21:43 GMT
ما هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية للهجوم على دولة أخرى؟
رغم الدمار الشامل الذي تتسبب فيه هذه الأسلحة النووية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها في الهجوم على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
© AP Photoالطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة "بي-29" في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945
الطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة "بي-29" في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945
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ومنذ ذلك الحين لم تقم أي دولة أخرى في العالم باستخدام هذه السلاح، رغم وجود 9 دول أخرى تمتلكه سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، وفي مقدمتها روسيا.
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم يقدر حجمها بـ 6 آلاف قنبلة نووية، إلا أنها لم تستخدم هذه السلاح نهائيا.
© Sputnik . ANTON DENESOVصاروخ روسي يحمل رؤوسا نووية
صاروخ روسي يحمل رؤوسا نووية
© Sputnik . ANTON DENESOV
وقامت العديد من الدول حول العالم بتجارب نووية لاختبار القدرة التدميرية لهذا السلاح أو لتحسين خصائص استخدامه.
ما هو عدد الرؤوس النووية في العالم؟
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تمتلك السلاح النووي وتستخدمه، تلتها روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، لكن أي من هذه الدول لم تستخدم السلاح النووي نهائيا.
© AP Photo / Gary Fieldsصواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
© AP Photo / Gary Fields
وإضافة إلى الدول الخمس السابقة أصبحت كل من إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان دولا نووية، لكن أي منها لا يعترف بامتلاك هذا السلاح رسميا.
ويقدر حجم السلاح النووي في العالم في الوقت الحالي بـ 12 ألفا و705 رؤوس حربية، وفقا لإحصاءات يناير/ كانون الثاني 2022.
18 ديسمبر, 11:14 GMT
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، وفقا لإحصاءات الموقع، الذي أوضح أنه رغم تراجع حجم هذا السلاح عالميا، إلا أن هذا الرقم لا يزال كبيرا جدا.
© Sputnik . BLADIMIR PERVENTSEVرؤوس نووية يتم تفكيكها ضمن اتفاق خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي
رؤوس نووية يتم تفكيكها ضمن اتفاق خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي
© Sputnik . BLADIMIR PERVENTSEV
يذكر أن حجم الأسلحة النووية التي يملكها العالم حاليا لا يتجاوز 20 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تجاوز ما تملكه الدول النووية 70 ألف رأس نووي.
© Sputnikما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
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