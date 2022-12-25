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https://sputnikarabic.ae/20221225/ما-هي-الرؤوس-الحربية-النووية-التي-تهدد-العالم-1071580070.html
ما هي الرؤوس الحربية النووية التي تهدد العالم؟
ما هي الرؤوس الحربية النووية التي تهدد العالم؟
توصف الرؤوس الحربية النووية بأنها أسلحة هجومية يؤدي استخدامها إلى دمار شامل لكل شيء في محيط الهدف على مساحات تختلف باختلاف الشحنة التفجيرية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:35+0000
2022-12-25T13:35+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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ويمكن لبعض الرؤوس النووية أن تدمر مدنا بأكملها وتقتل ملايين البشر دون تمييز، حسبما يقول موقع "ستاتيستا" الأمريكي، الذي أوضح أن استخدامها يدمر كل شيء في نطاق معين، ويؤدي إلى آثار كارثية بعيدة المدى على المناطق والبشر الموجودين على مسافة بعيدة من مركز الانفجار بسبب الإشعاع الناتج عن الانفجار.ما هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية للهجوم على دولة أخرى؟رغم الدمار الشامل الذي تتسبب فيه هذه الأسلحة النووية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها في الهجوم على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.ومنذ ذلك الحين لم تقم أي دولة أخرى في العالم باستخدام هذه السلاح، رغم وجود 9 دول أخرى تمتلكه سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، وفي مقدمتها روسيا.وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم يقدر حجمها بـ 6 آلاف قنبلة نووية، إلا أنها لم تستخدم هذه السلاح نهائيا.وقامت العديد من الدول حول العالم بتجارب نووية لاختبار القدرة التدميرية لهذا السلاح أو لتحسين خصائص استخدامه.ما هو عدد الرؤوس النووية في العالم؟كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تمتلك السلاح النووي وتستخدمه، تلتها روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، لكن أي من هذه الدول لم تستخدم السلاح النووي نهائيا.وإضافة إلى الدول الخمس السابقة أصبحت كل من إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان دولا نووية، لكن أي منها لا يعترف بامتلاك هذا السلاح رسميا.ويقدر حجم السلاح النووي في العالم في الوقت الحالي بـ 12 ألفا و705 رؤوس حربية، وفقا لإحصاءات يناير/ كانون الثاني 2022.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، وفقا لإحصاءات الموقع، الذي أوضح أنه رغم تراجع حجم هذا السلاح عالميا، إلا أن هذا الرقم لا يزال كبيرا جدا.يذكر أن حجم الأسلحة النووية التي يملكها العالم حاليا لا يتجاوز 20 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تجاوز ما تملكه الدول النووية 70 ألف رأس نووي.
https://sputnikarabic.ae/20200804/11-معلومة-عن-أول-هجوم-نووي-في-العالم-1046188326.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/ما-هي-أقوى-القنابل-النووية-الروسية-1071320090.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

ما هي الرؤوس الحربية النووية التي تهدد العالم؟

13:35 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Susan Montoya Bryanصواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية
صواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
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توصف الرؤوس الحربية النووية بأنها أسلحة هجومية يؤدي استخدامها إلى دمار شامل لكل شيء في محيط الهدف على مساحات تختلف باختلاف الشحنة التفجيرية.
ويمكن لبعض الرؤوس النووية أن تدمر مدنا بأكملها وتقتل ملايين البشر دون تمييز، حسبما يقول موقع "ستاتيستا" الأمريكي، الذي أوضح أن استخدامها يدمر كل شيء في نطاق معين، ويؤدي إلى آثار كارثية بعيدة المدى على المناطق والبشر الموجودين على مسافة بعيدة من مركز الانفجار بسبب الإشعاع الناتج عن الانفجار.
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ما هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية للهجوم على دولة أخرى؟

رغم الدمار الشامل الذي تتسبب فيه هذه الأسلحة النووية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها في الهجوم على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
© AP Photoالطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة "بي-29" في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945
الطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة بي-29 في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
الطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة "بي-29" في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945
© AP Photo
ومنذ ذلك الحين لم تقم أي دولة أخرى في العالم باستخدام هذه السلاح، رغم وجود 9 دول أخرى تمتلكه سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، وفي مقدمتها روسيا.
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم يقدر حجمها بـ 6 آلاف قنبلة نووية، إلا أنها لم تستخدم هذه السلاح نهائيا.
© Sputnik . ANTON DENESOVصاروخ روسي يحمل رؤوسا نووية
صاروخ روسي يحمل رؤوسا نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
صاروخ روسي يحمل رؤوسا نووية
© Sputnik . ANTON DENESOV
وقامت العديد من الدول حول العالم بتجارب نووية لاختبار القدرة التدميرية لهذا السلاح أو لتحسين خصائص استخدامه.

ما هو عدد الرؤوس النووية في العالم؟

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تمتلك السلاح النووي وتستخدمه، تلتها روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، لكن أي من هذه الدول لم تستخدم السلاح النووي نهائيا.
© AP Photo / Gary Fieldsصواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
© AP Photo / Gary Fields
وإضافة إلى الدول الخمس السابقة أصبحت كل من إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان دولا نووية، لكن أي منها لا يعترف بامتلاك هذا السلاح رسميا.
ويقدر حجم السلاح النووي في العالم في الوقت الحالي بـ 12 ألفا و705 رؤوس حربية، وفقا لإحصاءات يناير/ كانون الثاني 2022.
نسخة قنبلة القيصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، وفقا لإحصاءات الموقع، الذي أوضح أنه رغم تراجع حجم هذا السلاح عالميا، إلا أن هذا الرقم لا يزال كبيرا جدا.
© Sputnik . BLADIMIR PERVENTSEVرؤوس نووية يتم تفكيكها ضمن اتفاق خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي
رؤوس نووية يتم تفكيكها ضمن اتفاق خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
رؤوس نووية يتم تفكيكها ضمن اتفاق خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي
© Sputnik . BLADIMIR PERVENTSEV
يذكر أن حجم الأسلحة النووية التي يملكها العالم حاليا لا يتجاوز 20 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تجاوز ما تملكه الدول النووية 70 ألف رأس نووي.
© Sputnikما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
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