عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/موجة-برد-قارس-تقف-على-أعتاب-الكويت-وتوقعات-بانخفاض-درجات-الحرارة-للصفر--1071581134.html
موجة برد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر
موجة برد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر
كشف خبير فلكي أن الكويت تقف على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:49+0000
2022-12-26T07:54+0000
أخبار الكويت اليوم
موجة برد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/05/1050341788_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_954736aab514b0a17bb063952493199e.jpg
وقال الخبير بدر العميرة، إن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، عازيا هذه الموجة إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا.وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل، بحسب صحيفة "القبس".وعن درجات الحرارة في بقية المناطق السكنية والساحلية، قال إنها ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.وذكر العميرة أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لبرد أشد يبدأ من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.وبحسب العميرة، فإن هذه الموجة سوف تستمر 26 يوما ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
https://sputnikarabic.ae/20220702/الأرصاد-الكويتية-درجات-الحرارة-تصل-إلى-47-درجة-مئوية-1064523915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/05/1050341788_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_f35f604200cd318114faa6629b86fee4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, موجة برد
أخبار الكويت اليوم, موجة برد

موجة برد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر

13:49 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 26.12.2022)
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
تابعنا عبرTelegram
كشف خبير فلكي أن الكويت تقف على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر.
وقال الخبير بدر العميرة، إن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، عازيا هذه الموجة إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
الأرصاد الكويتية: درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية
2 يوليو, 06:51 GMT
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل، بحسب صحيفة "القبس".
وعن درجات الحرارة في بقية المناطق السكنية والساحلية، قال إنها ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.
وذكر العميرة أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لبرد أشد يبدأ من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب العميرة، فإن هذه الموجة سوف تستمر 26 يوما ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала