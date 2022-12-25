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https://sputnikarabic.ae/20221225/4-قتلى-و-36-جريحا-جراء-حادث-حافلة-على-طريق-جليدي-في-كولومبيا-البريطانية-1071594569.html
4 قتلى و 36 جريحا جراء حادث حافلة على طريق جليدي في كولومبيا البريطانية
4 قتلى و 36 جريحا جراء حادث حافلة على طريق جليدي في كولومبيا البريطانية
قالت السلطات الكندية، اليوم الأحد، إن حافلة انقلبت على طريق سريع جليدي في كولومبيا البريطانية عشية عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 36. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T21:48+0000
2022-12-25T21:48+0000
العالم
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وقال بيان صادر عن شرطة الخيالة الكندية الملكية إن الحافلة تحطمت على الطريق السريع 97C شرق ميريت. وأضافت أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لكن يعتقد أن حالة الطرق شديدة الجليد تسببت في الانقلاب.وقالت هيئة الصحة الإقليمية إن 36 شخصا عولجوا من إصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.وأضافت أن ثمانية لا يزالون في المستشفى صباح الأحد، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.وقع الحادث على الطريق السريع 97C-Okanagan Connectorبين ميريت وكيلونا، وفقا لبيان مشترك من رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي وزعماء حكوميين آخرين. تبلغ مساحة المنطقة حوالي 100 كم (62 ميلاً) شمال الحدود بين كندا والولايات المتحدة، بحسب شبكة "سي إن إن".
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4 قتلى و 36 جريحا جراء حادث حافلة على طريق جليدي في كولومبيا البريطانية

21:48 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
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قالت السلطات الكندية، اليوم الأحد، إن حافلة انقلبت على طريق سريع جليدي في كولومبيا البريطانية عشية عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 36.
وقال بيان صادر عن شرطة الخيالة الكندية الملكية إن الحافلة تحطمت على الطريق السريع 97C شرق ميريت. وأضافت أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لكن يعتقد أن حالة الطرق شديدة الجليد تسببت في الانقلاب.
وقالت هيئة الصحة الإقليمية إن 36 شخصا عولجوا من إصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.
وأضافت أن ثمانية لا يزالون في المستشفى صباح الأحد، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.
وقع الحادث على الطريق السريع 97C-Okanagan Connectorبين ميريت وكيلونا، وفقا لبيان مشترك من رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي وزعماء حكوميين آخرين. تبلغ مساحة المنطقة حوالي 100 كم (62 ميلاً) شمال الحدود بين كندا والولايات المتحدة، بحسب شبكة "سي إن إن".
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