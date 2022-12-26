https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يستقبل-رئيس-مجلس-الشورى-السعودي-بعيدا-عن-وسائل-الإعلام-1071626888.html

أردوغان يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بعيدا عن وسائل الإعلام

أردوغان يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بعيدا عن وسائل الإعلام

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل في العاصمة أنقرة، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:32+0000

2022-12-26T15:32+0000

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وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، جرى لقاء أردوغان مع آل الشيخ في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام.ولفتت إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حضر اللقاء المغلق.ونشرت وكالة "الأناضول" مقطعا قصيرا يظهر أردوغان وهو يستقبل آل الشيخ في حضور شنطوب.وفي 22 يوينو/حزيران الماضي، استقبل الرئيس التركي أردوغان، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أجرى وقتها أول زيارة رسمية له إلى تركيا.وجاءت زيارة ابن سلمان إلى تركيا، بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت أيضا هي الأولى له منذ 5 سنوات في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.وأعلنت السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنها ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام.وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن "هذا سيحدث قريبا، وأن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا"، مشيرًا إلى أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام".وأكد الجدعان أن "هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة"، لافتًا إلى أن "المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".

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