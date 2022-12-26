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https://sputnikarabic.ae/20221226/أكبر-سفن-الأسطول-البريطاني-تخضع-لفترات-إصلاح-أكثر-من-الإبحار-فيديو-1071625768.html
أكبر سفن الأسطول البريطاني تخضع لفترات إصلاح أكثر من الإبحار... فيديو
أكبر سفن الأسطول البريطاني تخضع لفترات إصلاح أكثر من الإبحار... فيديو
لاحظت وزارة الدفاع البريطانية أن أكبر سفينة تابعة للبحرية البريطانية "برينس أوف ويلز" تخضع للإصلاح لمدة 270 يومًا، وهذه المدة أكبر مما قضته في البحر 267 يوما. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:52+0000
2022-12-26T14:52+0000
بريطانيا
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن "برينس أوف ويلز، وهي إحدى حاملتي طائرات في أسطول المملكة المتحدة وأكبر سفينة في الأسطول البريطاني قبعت في حوض بناء السفن الاسكتلندي بعد انعطابها قرب جزيرة وايت في أغسطس/ آب.وتبلغ تكلفة الناقلة الأساسية 3.2 مليار جنيه إسترليني.ويبلغ طول الحاملة 284 مترًا وبوزن 65 ألف طن، وسرعة قصوى 25 عقدة بحرية.قالت تقارير إعلامية إن المملكة المتحدة تستعد لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك على خلفية العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية، تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يوازي 1.8 مليار دولار، في ضوء الصراع الأوكراني المستمر.
بريطانيا
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بريطانيا, رصد عسكري
بريطانيا, رصد عسكري

أكبر سفن الأسطول البريطاني تخضع لفترات إصلاح أكثر من الإبحار... فيديو

14:52 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISقارب سحب يرش الماء في الهواء أثناء ترحيبه بحاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز التابعة للبحرية الملكية البريطانية في عام 2020
قارب سحب يرش الماء في الهواء أثناء ترحيبه بحاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز التابعة للبحرية الملكية البريطانية في عام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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لاحظت وزارة الدفاع البريطانية أن أكبر سفينة تابعة للبحرية البريطانية "برينس أوف ويلز" تخضع للإصلاح لمدة 270 يومًا، وهذه المدة أكبر مما قضته في البحر 267 يوما.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن "برينس أوف ويلز، وهي إحدى حاملتي طائرات في أسطول المملكة المتحدة وأكبر سفينة في الأسطول البريطاني قبعت في حوض بناء السفن الاسكتلندي بعد انعطابها قرب جزيرة وايت في أغسطس/ آب.

وتتمثل أحدث مشاكلها في عمود المروحة وهي ضمن سلسلة من المشكلات الفنية التي أصابت السفينة منذ أن تم تشغيلها في البحرية الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتبلغ تكلفة الناقلة الأساسية 3.2 مليار جنيه إسترليني.
ويبلغ طول الحاملة 284 مترًا وبوزن 65 ألف طن، وسرعة قصوى 25 عقدة بحرية.
قالت تقارير إعلامية إن المملكة المتحدة تستعد لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك على خلفية العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية، تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يوازي 1.8 مليار دولار، في ضوء الصراع الأوكراني المستمر.
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