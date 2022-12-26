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https://sputnikarabic.ae/20221226/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-مطار-عسكري-روسي-1071596987.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مطار عسكري روسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مطار عسكري روسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تريد مهاجمة مطار إنغيلز العسكري في مقاطعة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T05:20+0000
2022-12-26T05:31+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء سقوط الحطام، ولم تتضرر الطائرات.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى سقوط ضحايا جراء سقوط شظايا. وقالت الوزارة "نتيجة سقوط حطام الطائرة المسيرة أصيب ثلاثة جنود روس من الطاقم الفني بالمطار بجروح قاتلة. ولم تتضرر معدات الطيران."
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مطار عسكري روسي

05:20 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 05:31 GMT 26.12.2022)
© AP Photo / UNCREDITEDالردع العسكري - صاروخ إيراني
الردع العسكري - صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / UNCREDITED
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تريد مهاجمة مطار إنغيلز العسكري في مقاطعة ساراتوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء سقوط الحطام، ولم تتضرر الطائرات.

وأضافت الوزارة: "في 26 ديسمبر/كانون الأول، حوالي الساعة 01:35 بتوقيت موسكو، أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنغيلز العسكري في مقاطعة ساراتوف".

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى سقوط ضحايا جراء سقوط شظايا. وقالت الوزارة "نتيجة سقوط حطام الطائرة المسيرة أصيب ثلاثة جنود روس من الطاقم الفني بالمطار بجروح قاتلة. ولم تتضرر معدات الطيران."
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