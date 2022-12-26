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https://sputnikarabic.ae/20221226/البنك-المركزي-المصري-يستثنى-فئتين-من-قرارات-توفير-العملة-الأجنبية-بالخارج-1071606471.html
البنك المركزي المصري يستثنى فئتين من قرارات توفير العملة الأجنبية بالخارج
البنك المركزي المصري يستثنى فئتين من قرارات توفير العملة الأجنبية بالخارج
كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن البنك المركزي المصري وجه البنوك باستثناء فئات محددة من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:58+0000
2022-12-26T09:58+0000
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ونقلت بوابة "الجمهورية" عن المصدر قوله بأن البنك المركزي أمر بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى.وأوضح المصدر أن المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليتمكن العميل من الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية.ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي شدد على عدم وجود حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر بيانا موجها للبنوك، يوم الخميس الماضي، قال فيه إنه يحظر على عملاء البنوك طلب تدبير العملة الصعبة لأغراض السفر للخارج بدون مغادرة البلاد بعدها.وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء بسبب "ما ظهر لديه من أن بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر يتم استخدامها على الرغم من تواجد العملاء حاملي هذه البطاقات داخل مصر، وكذلك إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد".
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

البنك المركزي المصري يستثنى فئتين من قرارات توفير العملة الأجنبية بالخارج

09:58 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن البنك المركزي المصري وجه البنوك باستثناء فئات محددة من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.
ونقلت بوابة "الجمهورية" عن المصدر قوله بأن البنك المركزي أمر بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى.
وأوضح المصدر أن المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليتمكن العميل من الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية.
ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي شدد على عدم وجود حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر بيانا موجها للبنوك، يوم الخميس الماضي، قال فيه إنه يحظر على عملاء البنوك طلب تدبير العملة الصعبة لأغراض السفر للخارج بدون مغادرة البلاد بعدها.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء بسبب "ما ظهر لديه من أن بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر يتم استخدامها على الرغم من تواجد العملاء حاملي هذه البطاقات داخل مصر، وكذلك إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد".
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