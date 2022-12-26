https://sputnikarabic.ae/20221226/الجامعة-العربية-223-فلسطينيا-استشهدوا-نتيجة-الإعدام-الميداني-منذ-بداية-2022-1071626115.html
الجامعة العربية: 223 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإعدام الميداني منذ بداية 2022
الجامعة العربية: 223 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإعدام الميداني منذ بداية 2022
قالت جامعة الدول العربية إن 223 فلسطينيا استشهدوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد جراء الحرب الإسرائيلية، منذ بداية عام 2022. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:12+0000
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كشف عن ذلك الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، أمس الأحد، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ109 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية.وأشار أبو علي إلى "الازدياد الكبير في أعداد الأسرى، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها الإهمال الطبي الذي يمثل أداة للقتل".وتابع أن "عمليات الاقتحام تواصلت بالحرم الإبراهيمي للمسجد الأقصى المبارك من جانب جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباع سياسات التهجير القسري من خلال هدم المنازل".ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو/ حزيران 2026، "لما تمثله من عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين".كما رحب أبو علي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيًا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سرعة تنفيذ القرار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
الجامعة العربية: 223 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإعدام الميداني منذ بداية 2022
15:12 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
قالت جامعة الدول العربية إن 223 فلسطينيا استشهدوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد جراء الحرب الإسرائيلية، منذ بداية عام 2022.
كشف عن ذلك الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، أمس الأحد، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ109 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية.
وأشار أبو علي إلى "الازدياد الكبير في أعداد الأسرى، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها الإهمال الطبي الذي يمثل أداة للقتل".
وتابع أن "عمليات الاقتحام تواصلت بالحرم الإبراهيمي للمسجد الأقصى المبارك من جانب جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباع سياسات التهجير القسري من خلال هدم المنازل".
ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو/ حزيران 2026، "لما تمثله من عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
كما رحب أبو علي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيًا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سرعة تنفيذ القرار.