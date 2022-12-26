https://sputnikarabic.ae/20221226/الصين-تدعو-إلى-إعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-إلى-مساره-الصحيح-في-أسرع-وقت-ممكن-1071607541.html

الصين تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن

الصين تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في المحادثات النووية الإيرانية، إلى "الالتزام بالحوار والتفاوض، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T10:18+0000

2022-12-26T10:18+0000

2022-12-26T10:30+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأدلت بهذه التصريحات، المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، خلال إفادة صحفية يومية، عند ردها على سؤال حول عملية التفاوض الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة الماضي، إنه اتفق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الخطوات النهائية لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما الأخير.كما شدد عبد اللهيان على أن "نافذة الاتفاق مفتوحة من جانب إيران، ولكن ليس إلى الأبد".وشددت ماو نينغ على أن "الصين لاحظت التقارير ذات الصلة، وأشارت إلى أن المحادثات النووية الإيرانية قد دخلت المرحلة النهائية الحاسمة".وأضافت أنه "على الرغم من أن المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، فلا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق".وفي إشارة إلى أن إيران أظهرت مؤخرا حسن النية، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، ماو نينغ، عن أملها في أن تتمكن الأطراف المعنية من الاستجابة لذلك بشكل إيجابي، وإيجاد سبل للعمل مع إيران، واتخاذ خطوات إيجابية وبناءة لتحقيق نتيجة مبكرة.وحثت في إفادتها الصحفية على "عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html

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