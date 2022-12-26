عربي
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20221226/الصين-تدعو-إلى-إعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-إلى-مساره-الصحيح-في-أسرع-وقت-ممكن-1071607541.html
الصين تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن
الصين تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في المحادثات النووية الإيرانية، إلى "الالتزام بالحوار والتفاوض، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:18+0000
2022-12-26T10:30+0000
الصين
إيران
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وأدلت بهذه التصريحات، المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، خلال إفادة صحفية يومية، عند ردها على سؤال حول عملية التفاوض الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة الماضي، إنه اتفق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الخطوات النهائية لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما الأخير.كما شدد عبد اللهيان على أن "نافذة الاتفاق مفتوحة من جانب إيران، ولكن ليس إلى الأبد".وشددت ماو نينغ على أن "الصين لاحظت التقارير ذات الصلة، وأشارت إلى أن المحادثات النووية الإيرانية قد دخلت المرحلة النهائية الحاسمة".وأضافت أنه "على الرغم من أن المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، فلا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق".وفي إشارة إلى أن إيران أظهرت مؤخرا حسن النية، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، ماو نينغ، عن أملها في أن تتمكن الأطراف المعنية من الاستجابة لذلك بشكل إيجابي، وإيجاد سبل للعمل مع إيران، واتخاذ خطوات إيجابية وبناءة لتحقيق نتيجة مبكرة.وحثت في إفادتها الصحفية على "عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html
الصين
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
الصين, إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

الصين تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن

10:18 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 26.12.2022)
© AP Photo / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين
© AP Photo / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في المحادثات النووية الإيرانية، إلى "الالتزام بالحوار والتفاوض، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن".
وأدلت بهذه التصريحات، المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، خلال إفادة صحفية يومية، عند ردها على سؤال حول عملية التفاوض الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة الماضي، إنه اتفق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الخطوات النهائية لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما الأخير.
كما شدد عبد اللهيان على أن "نافذة الاتفاق مفتوحة من جانب إيران، ولكن ليس إلى الأبد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
بايدن في فيديو متداول: الاتفاق النووي مع إيران "مات"
21 ديسمبر, 07:13 GMT
وشددت ماو نينغ على أن "الصين لاحظت التقارير ذات الصلة، وأشارت إلى أن المحادثات النووية الإيرانية قد دخلت المرحلة النهائية الحاسمة".
وأضافت أنه "على الرغم من أن المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، فلا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق".
وفي إشارة إلى أن إيران أظهرت مؤخرا حسن النية، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، ماو نينغ، عن أملها في أن تتمكن الأطراف المعنية من الاستجابة لذلك بشكل إيجابي، وإيجاد سبل للعمل مع إيران، واتخاذ خطوات إيجابية وبناءة لتحقيق نتيجة مبكرة.
وحثت في إفادتها الصحفية على "عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى".

وشددت ماو على أن "الصين ستواصل العمل مع الأطراف المعنية للمساهمة في الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ودعم النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وحماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала